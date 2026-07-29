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Confirmada fuga de remera cubana en Centroamericanos de Santo Domingo

Leah Daniela Almeida (derecha), posa junto a su compañera Ana Jiménez, tras ganar la primera medalla de Cuba en los Centroamericanos.
Leah Daniela Almeida (derecha), posa junto a su compañera Ana Jiménez, tras ganar la primera medalla de Cuba en los Centroamericanos.

Sumario

  • Dos deportistas han abandonado la delegación cubana en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo: el portero de hockey Moisés David Torres Puig y la remera Leah Daniela Almeida.
  • Almeida había ganado junto a Ana Jiménez la primera medalla para Cuba, un bronce en Doble Par de Remos Cortos, categoría peso ligero.
  • Familiares de Almeida expresaron preocupación por su situación migratoria, ya que los atletas no tienen acceso a sus pasaportes, retenidos por los jefes de la delegación.
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Dos deportistas han abandonado hasta ahora la delegación cubana que participa en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebran en Santo Domingo, la capital de República Dominicana.

Primero fue Moisés David Torres Puig, portero del equipo de hockey sobre césped, que ni siquiera llegó a participar en la inauguración oficial del torneo.

Y luego siguió sus pasos la remera Leah Daniela Almeida, quien junto a su compañera Ana Jiménez, había ganado la primera medalla para Cuba en los Centroamericanos.

La noticia la reportó inicialmente el periodista cubano Francys Romero y luego, fuentes familiares se lo confirmaron al colega de Martí Noticias Yordano Carmona.

Las fuentes le manifestaron a Carmona su preocupación por el estatus de la joven remera, quien no cuenta con documentación alguna para iniciar una nueva vida en la República Dominicana, ya que los deportistas carecen de pasaportes, los cuales están en poder de los jefes de la delegación.

El gobernante Miguel Díaz-Canel celebró este martes en redes sociales los éxitos de la delegación cubana en Santo Domingo, al publicar un collage de fotos de los diferentes medallistas, en el que omitió imágenes de Almeida y Jiménez, quienes aportaron la primera presea, bronce en la prueba de Doble Par de Remos Cortos, en la categoría de peso ligero.

Por su parte, Torres Puig aprovechó una distracción del resto del equipo para escapar.

En una serie de audios que le envió al periodista Yasel Porto, el deportista dijo que fingió haber recibido un pelotazo durante un entrenamiento y pidió hielo para atender la supuesta lesión.

Poco después, indicó que iba a tirar el hielo en un recipiente situado en uno de los pasillos de la instalación, donde lo esperaba una persona, con quien intercambió las ropas antes de salir a pie del estadio y marcharse en un vehículo de Uber.

Desde hace años, son cada vez más habituales las fugas y abandonos de deportistas cubanos en competencia internacionales.

La más reciente se produjo durante la Copa del Mundo de Canotaje, disputada en Montreal, Canadá, entre el 9 y el 16 de julio pasados, cuando nueve miembros de una delegación de 12 deportistas decidieron no regresar a la isla.

Los atletas que se fugaron son Madelén Heredia, Lismary Bombino, Julio Suárez Hidalgo, Carlos Abreu, Yinnoly López, Anthony Lamadrid, Javier Requeiro, Gabriela González y Daylen Rodríguez, según reportó el periodista deportivo cubano Raúl Rodríguez en redes sociales.

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    Jorge Morejón

    El béisbol es mucho más que un deporte para Jorge Morejón. Es su religión. Por más de 35 años se ha dedicado a esta pasión, primero en Cuba y desde 1998 en Estados Unidos. Ha sido columnista de El Nuevo Herald, Univision.com, FOX Sports y ESPN. En 2022 ganó un premio Emmy como realizador del documental “René Arocha, el Jackie Robinson cubano”. 

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