Confirmada fuga de remera cubana en Centroamericanos de Santo Domingo

Getting your Trinity Audio player ready...

Dos deportistas han abandonado hasta ahora la delegación cubana que participa en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebran en Santo Domingo, la capital de República Dominicana.

Primero fue Moisés David Torres Puig, portero del equipo de hockey sobre césped, que ni siquiera llegó a participar en la inauguración oficial del torneo.

Y luego siguió sus pasos la remera Leah Daniela Almeida, quien junto a su compañera Ana Jiménez, había ganado la primera medalla para Cuba en los Centroamericanos.

La noticia la reportó inicialmente el periodista cubano Francys Romero y luego, fuentes familiares se lo confirmaron al colega de Martí Noticias Yordano Carmona.

Las fuentes le manifestaron a Carmona su preocupación por el estatus de la joven remera, quien no cuenta con documentación alguna para iniciar una nueva vida en la República Dominicana, ya que los deportistas carecen de pasaportes, los cuales están en poder de los jefes de la delegación.

El gobernante Miguel Díaz-Canel celebró este martes en redes sociales los éxitos de la delegación cubana en Santo Domingo, al publicar un collage de fotos de los diferentes medallistas, en el que omitió imágenes de Almeida y Jiménez, quienes aportaron la primera presea, bronce en la prueba de Doble Par de Remos Cortos, en la categoría de peso ligero.

Por su parte, Torres Puig aprovechó una distracción del resto del equipo para escapar.

En una serie de audios que le envió al periodista Yasel Porto, el deportista dijo que fingió haber recibido un pelotazo durante un entrenamiento y pidió hielo para atender la supuesta lesión.

Poco después, indicó que iba a tirar el hielo en un recipiente situado en uno de los pasillos de la instalación, donde lo esperaba una persona, con quien intercambió las ropas antes de salir a pie del estadio y marcharse en un vehículo de Uber.

Desde hace años, son cada vez más habituales las fugas y abandonos de deportistas cubanos en competencia internacionales.

La más reciente se produjo durante la Copa del Mundo de Canotaje, disputada en Montreal, Canadá, entre el 9 y el 16 de julio pasados, cuando nueve miembros de una delegación de 12 deportistas decidieron no regresar a la isla.

Los atletas que se fugaron son Madelén Heredia, Lismary Bombino, Julio Suárez Hidalgo, Carlos Abreu, Yinnoly López, Anthony Lamadrid, Javier Requeiro, Gabriela González y Daylen Rodríguez, según reportó el periodista deportivo cubano Raúl Rodríguez en redes sociales.