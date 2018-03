Con modestas procesiones y cultos religiosos transcurre la Semana Santa en Cuba

Los oficios religiosos de Semana Santa han transcurrido en Cuba con la celebración de las actividades litúrgicas tradicionales y también procesiones en las calles aledañas a los templos, como ha venido ocurriendo en los últimos años.

Desde las procesiones del Domingo de Ramos hasta las del Vía Crucis del Viernes Santo, han quedado como constancia en diferentes publicaciones de las redes sociales desde Cuba, una inequívoca señal de que los cubanos están consiguiendo algunos espacios en esos medios.

Los obispos de algunas Diócesis han difundido también breves mensajes radiales a los oyentes en las emisoras locales, en ocasión de la Semana Santa.

Una canción del Padre Jorge Catasús, con letra inspirada en versos de José Martí ha sido el telón de fondo par la alocución radial del Obispo de Holguín Mons. Emilio Aranguren Echeverría.

El gobierno volvió a decretar el Viernes Santo como día de “receso laboral” según publicó la Gaceta Oficial Extraordinaria no. 15 del presente año, contentiva de la Resolución no. 4 de la Ministra de Trabajo y Seguridad Social. la Gaceta Oficial Extraordinaria no. 15 del presente año, contentiva de la Resolución no. 4 de la Ministra de Trabajo y Seguridad Social.

El Decreto responde al Código de Trabajo establecido porla Ley no. 116 de 2014, que en su artículo 100 declara el viernes santo día de receso laboral con pago del salario.