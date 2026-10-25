Con Milwaukee delante 2-0, la Serie Mundial se traslada a la Florida 

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Los Rays de Tampa Bay no lograron hacer la tarea de arrancarle una victoria a los Cerveceros en los dos primeros juegos de la Serie Mundial, disputados en el American Family Field de Milwaukee.

Ahora, con el peso de dos derrotas en su contra, los Rays esperan revertir su suerte, cuando las acciones se trasladen al Tropicana Field de la bahía de Tampa, para los dos –o de ser necesarios- tres siguientes juegos del clásico de octubre.

En la historia de las Series Mundiales, en 45 de 55 ocasiones en las que un equipo arrancó delante 2-0, terminó llevándose el trofeo, lo que equivale al 82 por ciento de esas oportunidades.

La última vez que un conjunto perdió los dos primeros juegos y acabó como campeón ocurrió hace 30 años, cuando los Yankees de Nueva York se recuperaron ante los Bravos de Atlanta en 1996.

Tampa Bay buscará colarse en el 18 por ciento restante, cuando envíe a la lomita el lunes al derecho dominicano Freddy Peralta, Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Desde que fue adquirido por los Rays en canje con los Mets de Nueva York, Peralta ha convertido el Tropicana Field en un bastión inexpugnable, donde, desde el 1 de septiembre, ha ganado en fila siete aperturas, incluidas temporada regular y playoffs.

En lo que va de los playoffs, el dominicano ha trabajado en cuatro encuentros, tres como abridor, con dos victorias sin derrota, y efectividad de 1.08.

Pero la tarea del equipo de la Florida no es nada fácil, sobre todo, ante unos Cerveceros que han demostrado a lo largo de toda la postemporada una capacidad épica de remontar desventajas para llevarse victorias espectaculares.

Lo hicieron ante los Padres de San Diego en la serie divisional y frente a los Dodgers de Los Angeles en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El sábado, en el segundo partido de la Serie Mundial, se repusieron de un tempranero racimo de cuatro carreras que anotaron los Rays en el primer inning ante el abridor Logan Henderson, para imponerse 5-4, apoyados en un bullpen que enfrió por completo a la ofensiva rival, al no permitir anotaciones en seis episodios, y en un ataque a cuentagotas, capaz de descontar de a poco, hasta tomar la ventaja definitiva en el séptimo.

Su carta de triunfo para el lunes será el zurdo Robert Gasser, con dos actuaciones sin decisión en la postemporada y una limpia tolerada en nueve entradas de labor.

Aunque los Cerveceros ganaron sus dos primeros juegos en Milwaukee y parecen estar en estado de gracia, rumbo a su primer título en Series Mundiales, los partidos han sido cerrados, con marcadores de 3-2 y 5-4, decididos por pequeños detalles que han inclinado la balanza a favor de los campeones de la Liga Nacional.