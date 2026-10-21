Habemus Serie Mundial: ¿Rays o Cerveceros? 

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¿Cerveceros de Milwaukee o Rays de Tampa Bay?

Si uno mira fríamente a los dos equipos que disputarán la Serie Mundial a partir del viernes, los Cerveceros, campeones de la Liga Nacional, parecen tener cierto favoritismo sobre los Rays, monarcas de la Americana.

A lo largo de la postemporada, Milwaukee, el equipo que más juegos ganó en toda la campaña regular (102), ha ganado siete de ocho partidos disputados, y viene de barrer en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (SCLN) a los hasta ahora bicampeones Dodgers de Los Angeles.

Colectivamente en los playoffs, sus hombres batean para average de .250, con promedio de embasamiento (OBP) de .343, slugging de .396 y OPS de .739, puntero en todos esos indicadores entre los 12 conjuntos que clasificaron a la postemporada.

Los Cerveceros son también los que más jonrones llevan, con diez, a pesar de ser el equipo que menos vuelacercas disparó en el calendario regular.

Los Rays tuvieron que jugar un partido más para llegar al Clásico de Octubre y tienen una línea ofensiva colectiva de .232, OBP de .293, slugging de .356 y OPS de .649, con siete bambinazos.

Gracias a ese juego de más, aventajan a Milwaukee en hits (67 a 65), carreras (67 a 65) y en bases robadas (11 a 10), en tanto ambos suman 32 impulsadas.

Las cosas están más parejas en el pitcheo.

La efectividad de los lanzadores de Milwaukee ha sido de 2.03 carreras limpias permitidas por cada nueve entradas, mientras los bateadores rivales le promedian apenas para .183.

Los de Tampa Bay lo hacen para 2.59, con average en contra de 201.

Los serpentineros del equipo floridano han propinado más ponches (75 por 65) y regalado menos boletos (23 por 29). El WHIP de Tampa Bay es de 1.01 y el de Milwaukee de 1.06.

¿Cómo llegaron?

Los Cerveceros y los Rays fueron los mejores equipos de sus respectivas ligas, lo cual les permitió esquivar las incómodas series de comodines con las que arrancó la postemporada.

En series divisionales, Milwaukee dejó en el camino a los Padres de San Diego, con tres victorias y una derrota, y le devolvió a los Dodgers la barrida del año pasado en la misma instancia de la SCLN.

Por su parte, Tampa Bay le pasó la escoba 3-0 a los Yankees de Nueva York en la serie divisional y dejó en el camino a los Guardianes de Cleveland en seis partidos en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Descanso vs adrenalina

La pregunta que siempre surge cuando uno d elos dos equipos llega a la Serie Mundial por barrida y tiene que esperar mucho tiempo para conocer quién será su rival, es si el prolongado descanso termina afectando, más que ayudando.

Mientras el equipo que tiene que jugar más en su serie de campeonato de liga mantiene altos sus niveles de adrenalina, el espíritu de competitividad baja en aquellos que esperan, aunque sigan entrenándose durante la pausa.

Desde que se establecieron en 1985 las series de campeonato de liga al mejor de siete juegos, diez equipos llegaron por barrida a la Serie Mundial.

En el 70 por ciento de los casos, los que descansaron demasiado terminaron perdiendo el Clásico de Octubre y en seis de esos siete casos, la derrota fue fea, muy fea: por barrida o apenas consiguieron arañar una victoria en cinco juegos.

Sin embargo, esa tendencia ha cambiado y los últimos tres equipos que avanzaron por barrida a la Serie Mundial terminaron levantando el trofeo: los Nacionales de Washington en 2019, los Astros de Houston en 2022 y los Dodgers el año pasado.