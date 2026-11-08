Cinco cubanos definirán su destino sobre el ring próximamente

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Los púgiles cubanos Andy Cruz, Frank Sánchez y Yoenli Hernández se acercan a la posibilidad de convertirse en campeones mundiales profesionales, y el veterano Erislandy Lara defenderá su corona, mientras que Osleys Iglesias, deberá esperar por un combate unificador de los cinturones en las 168 libras.

Andy Cruz

El primero en subir al cuadrilátero será Andy Cruz, quien enfrentará en Rusia el próximo 27 de noviembre al local Artur Subkhankulov por el título vacante de las 135 libras de la Federación Internacional de Boxeo (IBF).

La pelea fue ordenada por la FIB, luego de que Raymond Muratalla renunciara a la corona para subir a la división de las 140 libras.

Para el matancero, será su segunda oportunidad de pelear por un título mundial, luego de que perdiera en su primera ocasión precisamente ante Muratalla en enero pasado.

El duelo será un reencuentro entre viejos conocidos. En el 2019, cuando ambos eran amateurs, Cruz derrotó a Subkhankulov por decisión dividida en las semifinales del torneo internacional Grand Prix Ustí nad Labem, en la República Checa.

Cruz, con récord de siete triunfos, cuatro por nocauts, y una derrota, tendrá que superar el reto que implica el escenario, donde tendrá a todo el público en su contra, más el viaje temprano a Rusia para la adaptación previa.

Los otros dos que tendrán la oportunidad de un pleito titular son el superpesado Frank Sánchez y el peso mediano Yoenli Hernández, aunque con fecha y escenario por definirse.

Frank Sánchez

Sánchez, con 26 triunfos, 19 de ellos por la vía rápida, y un revés, sería el próximo rival del croata Filip Hrgovic, campeón de la FIB.

Hrgovic quería una pelea unificatoria con el británico Daniel Dubois, monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), pero el cubano había firmado un compromiso para hacerse a un lado temporalmente y enfrentar al que resultara ganador entre el croata y Moses Itauma.

Al igual que Andy Cruz, Sánchez se podría medir al campeón en Croacia en los primeros meses del 2027, lo cual exigirá la mejor versión del antillano, que aspira a convertirse en el primer campeón mundial superpesado nacido en Cuba.

Yoenli Hernández

Y la OMB autorizó el inicio de las negociaciones entre los equipos de Yoenli "El Diablo" Hernández y el australiano Michael Zerafa para una pelea por el título que quedó vacante, luego de que el británico Denzel Bentley fuera despojado del cinturón.

Hernández, invicto en 11 combates, con nueve KOs, será el segundo cubano en el camino de Zerafa, quien, en su primera oportunidad de pelear por un título mundial, le duró apenas dos rounds a Erislandy Lara.

Erislandy Lara

Precisamente, Lara, el campeón más viejo de la actualidad, defenderá a sus 43 años la corona de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en un combate que podría marcar el fin de su larga y exitosa carrera.

El guantanamero, que no pelea desde el 6 de diciembre de 2025, enfrentará el 12 de diciembre próximo en Queensland, Australia, al ídolo local Tim Tszyu, en el combate estelar de la cartelera de Premier Boxing Champions, que será transmitida por DAZN.

Osleys Iglesias

Y el próximo rival de Osleys Iglesias no es campeón de nada.

Mientras el cubano reclama un choque unificador con los mexicanos Saúl "Canelo" Alvarez o Jaime Munguía, campeones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la AMB, respectivamente, la FIB le ordenó a Iglesias una nueva defensa de su corona ante el libio Malik Zinad.

La noticia llegó cuatro semanas después de que el cubano noqueara al danés Oliver Zaren en el séptimo asalto, el pasado 8 de octubre en Quebec, para sumar su decimoquinto nocaut en 16 combates.

Zinad es un experimentado boxeador de 32 años, que en 2024 peleó por el cinturón de la AMB, pero cayó en seis rounds ante Dmitri Bivol.

Para los expertos, debe ser un trámite para el antillano, apodado "El Tornado", mientras flota la pregunta de hasta cuándo se le seguirán escondiendo los grandes de la división.