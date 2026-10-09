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Osleys Iglesias aplasta a Oliver Zaren y defiende su corona de la FIB 

El cubano Osleys Iglesias envía a la lona al danés Oliver Zaren.
El cubano Osleys Iglesias envía a la lona al danés Oliver Zaren.

Sumario

  • El cubano Osleys Iglesias defendió con éxito su cinturón supermediano de la FIB al vencer por abandono en el séptimo asalto al danés Oliver Zaren en Quebec City, Canadá.
  • Iglesias dominó desde el inicio y castigó con claridad a Zaren, quien soportó los ataques hasta que su esquina detuvo la pelea para evitar más daño.
  • Con este triunfo, Iglesias elevó su récord a 16 victorias, 15 por nocaut, y llamó a una pelea de unificación con los campeones del peso supermediano, entre ellos Saúl “Canelo” Álvarez, Christian Mbilli y Hamzah Sheeraz.
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El cubano Osleys Iglesias defendió con éxito su cinturón supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), al aplastar en siete rounds al danés Oliver Zaren en combate disputado en el Teatro Capitole de Quebec City, Canadá.

Zaren, en su primer combate fuera de Europa, había prometido no ir de turista a Canadá y lo cumplió: resistió lo más que pudo los embates de Iglesias, no por gusto apodado "El Tornado", hasta que, en el séptimo asalto, desde su esquina lanzaron la toalla para evitar un castigo innecesario.

Desde el campanazo inicial, hubo un solo hombre sobre el encerado. El cubano castigó la anatomía del danés, que a duras penas trataba de esquivar los golpes de su rival.

Para Iglesias fue la primera defensa de su corona de la FIB, que consiguió en abril pasado al noquear al ruso Pavel Silyagin por el cinturón que dejó vacante Terrence Crawford tras su retiro.

El matancero aumentó su récord a 16 victorias, 15 de ellas por la vía rápida, sin la sombra de un revés.

Con su contundente triunfo, envió otro mensaje a los campeones del peso supermediano de las otras organizaciones del boxeo profesional, para reclamar peleas unificadoras.

Zaren, de 26 años, sufrió su primera derrota y quedó con balance de 19 triunfos y un empate.

Por primera vez salió de Europa y cruzó el Atlántico para pelear en Norteamérica. Aceptó el reto y aprovechó la oportunidad de exponerse en este lado del mundo, aunque no le alcanzó ante un rival que lo superó en toda la línea.

Tras su victoria, El Tornado mandó un mensaje al mexicano Saúl "El Canelo" Alvarez y al francés Christian Mbilli, campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), quienes se enfrentarán el 31 de octubre.

“Espero que el ganador me enfrente. Me gustaría que mi próxima pelea fuera una unificación”, manifestó el cubano, quien también tiene la posibilidad de medirse al británico Hamzah Sheeraz, campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

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    Jorge Morejón

    El béisbol es mucho más que un deporte para Jorge Morejón. Es su religión. Por más de 35 años se ha dedicado a esta pasión, primero en Cuba y desde 1998 en Estados Unidos. Ha sido columnista de El Nuevo Herald, Univision.com, FOX Sports y ESPN. En 2022 ganó un premio Emmy como realizador del documental “René Arocha, el Jackie Robinson cubano”. 

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