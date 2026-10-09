Osleys Iglesias aplasta a Oliver Zaren y defiende su corona de la FIB 

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El cubano Osleys Iglesias defendió con éxito su cinturón supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), al aplastar en siete rounds al danés Oliver Zaren en combate disputado en el Teatro Capitole de Quebec City, Canadá.

Zaren, en su primer combate fuera de Europa, había prometido no ir de turista a Canadá y lo cumplió: resistió lo más que pudo los embates de Iglesias, no por gusto apodado "El Tornado", hasta que, en el séptimo asalto, desde su esquina lanzaron la toalla para evitar un castigo innecesario.

Desde el campanazo inicial, hubo un solo hombre sobre el encerado. El cubano castigó la anatomía del danés, que a duras penas trataba de esquivar los golpes de su rival.

Para Iglesias fue la primera defensa de su corona de la FIB, que consiguió en abril pasado al noquear al ruso Pavel Silyagin por el cinturón que dejó vacante Terrence Crawford tras su retiro.

El matancero aumentó su récord a 16 victorias, 15 de ellas por la vía rápida, sin la sombra de un revés.

Con su contundente triunfo, envió otro mensaje a los campeones del peso supermediano de las otras organizaciones del boxeo profesional, para reclamar peleas unificadoras.

Zaren, de 26 años, sufrió su primera derrota y quedó con balance de 19 triunfos y un empate.

Por primera vez salió de Europa y cruzó el Atlántico para pelear en Norteamérica. Aceptó el reto y aprovechó la oportunidad de exponerse en este lado del mundo, aunque no le alcanzó ante un rival que lo superó en toda la línea.

Tras su victoria, El Tornado mandó un mensaje al mexicano Saúl "El Canelo" Alvarez y al francés Christian Mbilli, campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), quienes se enfrentarán el 31 de octubre.

“Espero que el ganador me enfrente. Me gustaría que mi próxima pelea fuera una unificación”, manifestó el cubano, quien también tiene la posibilidad de medirse al británico Hamzah Sheeraz, campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).