Caso de cubanos acusados de terrorismo refuerza denuncia de espionaje de La Habana en EEUU

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Estados Unidos consideró este jueves que el caso de dos cubanos involucrados en una red de asesinatos y terrorismo es una prueba más del peligro que representa la inteligencia cubana en territorio estadounidense, advertido en el informe Cuba: La capital del comunismo del siglo XXI.

Los cubanos figuran entre los cinco acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 15 de septiembre de integrar una red vinculada a servicios de inteligencia rusos, dedicada a planificar asesinatos y actos de terrorismo.

"El plan de asesinato descrito en esta acusación es otro testimonio más de la amenaza persistente de las redes subversivas cubanas y de otros países extranjeros que operan en suelo estadounidense a favor de nuestros adversarios", publicó el Departamento de Estado.

La publicación resaltó que el gobierno del presidente Donald Trump está enfocado en "desmantelar estas redes definitivamente".

Por su parte, el congresista cubanoamericano Carlos Giménez aseguró "que este régimen representa una clara amenaza para la seguridad nacional" y figura en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo.

El legislador pidió no subestimar la capacidad de la inteligencia cubana "especialmente contra líderes estadounidenses".

El Departamento de Estado aprovechó para volver a compartir el informe divulgado en julio, que expone décadas de espionaje y actividades de influencia ideológica del régimen cubano en territorio estadounidense.

El documento sostiene que Cuba se ha convertido en un punto de convergencia para los intereses de Rusia, China e Irán y que estos países mantienen cooperación en áreas de inteligencia, tecnología, seguridad y vigilancia. Además, concluye que el régimen cubano debe entenderse como el núcleo de una amplia red internacional de influencia política, inteligencia y activismo antiestadounidense.