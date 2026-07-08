Cacerolazos y cierres de calle en Jaimanitas, La Güinera y Centro Habana por los apagones

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Residentes de la zona costera de Jaimanitas, en el municipio habanero de Playa, salieron a las calles por segunda vez en una semana para manifestarse en las inmediaciones de "punto cero", área donde residía el fallecido Fidel Castro, en la Quinta Avenida, y cerca de la vivienda del también fallecido dirigente del régimen, Ramiro Valdés.

La activista Rosa Rodríguez dijo a Martí Noticias que recibió los detalles directamente de un familiar residente en el lugar, quien describió la situación en el interior de la localidad.

“La gente va bajando para donde está el parque y el cine y la policía en el medio de la calle y pitando", detalló la activista, añadiendo que la familia de Ramiro Valdés aún permanece en la vivienda ubicada después del puente.

Los vecinos del barrio La Güinera, en el municipio Arroyo Naranjo, protestaron también luego de tres días consecutivos sin energía eléctrica, dijo la residente Esperanza Álvarez.

La mujer relató que los manifestantes tocaron calderos y prendieron fuego a neumáticos en toda la localidad, lo que provocó el despliegue de las fuerzas del orden y de funcionarios de la administración local.

“Vinieron muchos policías, la gente del gobierno, vino la gente de la electricidad, parece que es jefe, el director, no sé. Ellos mismos, apagaban el fuego y recogían la basura", afirmó.

De acuerdo con el testimonio, el servicio eléctrico fue restablecido temporalmente, pero volvieron a sufrir un corte de energía pocas horas después.

La residente alertó además sobre el impacto de la escasez de agua en la comunidad, señalando que "hay muchos niños, muchas personas mayores con diarrea y vómito debido al agua”.

Por otra parte, la activista María Mercedes Benítez confirmó que en el municipio Centro Habana también se registraron manifestaciones durante la noche del martes.

“Aquí en mi calle, Santo Tomás, desde Retiro. Aunque fue en las esquinas que prendieron candela y la gente tocaba las cazuela, desde Retiro hasta Belascoaín”, describió Benítez sobre lo ocurrido en el centro de la capital cubana.

Estas protestas coinciden con una situación crítica en el suministro de energía para el país, según los datos oficiales de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE). Para este miércoles, la empresa estatal pronostica una disponibilidad de apenas el 34% frente a una demanda máxima del 100% durante el horario de mayor consumo.