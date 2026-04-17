Cáritas Cuba extrae otros cinco contenedores en el puerto de Santiago de Cuba

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El equipo de Cáritas en Santiago de Cuba culminó la extracción de cinco contenedores con ayuda humanitaria, que incluyen 1.320 módulos de alimentos, 1.500 de higiene y 720 de artículos para el hogar enviados desde Estados Unidos, para beneficiar a familias damnificadas tras el paso del huracán Melissa.

“Estos bienes están destinados a acompañar a las familias más vulnerables”, indicó Cáritas y reiteró su compromiso con la “cercanía a los necesitados” y la promoción de la esperanza en medio de la crisis.

La Embajada de Estados Unidos en La Habana ha destacado en varias ocasiones que el objetivo es garantizar que los recursos lleguen directamente a la población.

“Estamos comprometidos que nuestra asistencia llegue a los más necesitados cubanos de a pie. Tremenda labor está realizando Cáritas Cuba”, señaló la sede diplomática en un comunicado reciente.

El huracán Melissa impactó con fuerza el oriente cubano en octubre de 2025, causando daños significativos en viviendas e infraestructuras.