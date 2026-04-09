Cáritas Cuba recibe nuevo donativo de CRS para familias afectadas por el huracán Melissa

Getting your Trinity Audio player ready...

La organización católica Cáritas Cuba informó la llegada de un nuevo donativo humanitario destinado a familias afectadas por el huracán Melissa, que azotó el oriente de la isla en octubre de 2025.

La ayuda, canalizada por la agencia estadounidense Catholic Relief Services (CRS), fue entregada en el aeropuerto internacional de Santiago de Cuba, con la participación de representantes de ambas organizaciones, incluidos directivos de CRS a nivel global y la directora de Cáritas Cuba, Carmen María Nodal.

En un comunicado, la institución señaló que el envío consiste en 600 kits de alimentos e higiene, dirigidos a familias vulnerables en las diócesis de Holguín-Las Tunas. Cáritas describió la entrega como “un gesto concreto de la caridad cristiana”, enmarcado en el tiempo pascual.

El nuevo lote de asistencia se suma a otras ayudas humanitarias enviadas desde Estados Unidos en los últimos meses, tanto por vía aérea como marítima, para atender a comunidades afectadas por el huracán. Estos envíos han incluido alimentos básicos, productos de higiene, utensilios domésticos y suministros esenciales.

La pasada semana la embajada de EEUU en La Habana destacó que mantiene su compromiso de que la asistencia humanitaria enviada a la isla llegue directamente a la población.

“Estamos comprometidos que nuestra asistencia llegue a los más necesitados cubanos de a pie. Tremenda labor está realizando Cáritas Cuba”, indicó.