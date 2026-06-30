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Brote de vómitos y diarreas en La Habana en medio de apagones y escasez de agua

Una mujer traslada un tanque en una carretilla para abastecerse de agua ante la crisis de suministro en la capital cubana
Una mujer traslada un tanque en una carretilla para abastecerse de agua ante la crisis de suministro en la capital cubana

Sumario

  • “Todo está contaminado, mucha basura, la corriente que no le da tiempo a uno conservar la comida, todo se echa a perder, el agua no entra como tiene que entrar, entra amarilla”.
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Un brote de vómitos y diarreas afecta a residentes de La Habana, quienes enfrentan prolongados cortes eléctricos que reducen el servicio a apenas una hora en algunas zonas de la capital. Los apagones impiden la refrigeración de alimentos, una situación que coincide con la acumulación de desechos sólidos en las calles y la contaminación del agua potable, según testimonios recogidos por Martí Noticias.

“Dicen que hay una rotura entre las aguas albañales y el agua potable y que se mezclaron”, dijo desde Centro Habana, una vecina identificada como Lilia.

Alerta sanitaria en La Habana por brote digestivo y apagones
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Alerta sanitaria en La Habana por brote digestivo y apagones
by Martí Noticias | Martinoticias.com

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“Y no solo es vómito y diarrea, hay brotes de hepatitis y de sarna... Las personas le pegan candela a los basureros y esos gases que desprende va a los pulmones de las personas”, comentó la activista María Mercedes Benítez.

Ante este escenario, las autoridades sanitarias cubanas informaron recientemente que mantienen vigilancia sobre la hepatitis A. El Ministerio de Salud Pública descartó la existencia de una epidemia, aunque reconoció que la situación higiénico-sanitaria es compleja.

En el grupo de Facebook “Madres Cubanas Luchadoras”, una integrante publicó la semana pasada: “Está circulando un virus que da vómito, fiebre y diarrea. Los médicos no saben qué es. Al parecer es por la contaminación en el agua", escribió.

En respuesta a esa publicación, un participante anónimo escribió:
“Así está mi bebé, lleva 12 días así y no quiere comer, ya lo he llevado al hospital y nada”.

Desde La Güinera, la residente Esperanza Álvarez señaló que en su reparto se registran numerosos casos con sintomatología similar y atribuye el incremento de los contagios a la imposibilidad de conservar las comidas por la falta de corriente eléctrica y a la calidad del agua potable.

“Todo está contaminado, mucha basura, la corriente que no le da tiempo a uno conservar la comida, todo se echa a perder, el agua no entra como tiene que entrar, entra amarilla”. Álvarez indicó además que por su zona no se ha presentado personal médico para evaluar la situación.

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    Ivette Pacheco

    Ivette Pacheco inició su labor en Radio Martí en 2012, reportando sobre la realidad cubana a través de testimonios exclusivos obtenidos dentro de la isla. El periodismo investigativo es una de las aristas de su trabajo, en el que se destacan reportes sobre violencia social en Cuba. En 2021, fue reconocida por la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos con el Premio David Burke a la Excelencia Periodística.

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