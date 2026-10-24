Brasil ante unas elecciones decisivas entre Lula y Bolsonaro

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Casi 159 millones de brasileños están convocados este domingo 25 de octubre a una segunda vuelta presidencial que enfrenta dos modelos políticos opuestos y cuyo resultado puede redefinir el rumbo económico, social e internacional de la principal economía de América Latina.

El actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), busca la reelección frente al senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

La primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, dejó una diferencia muy estrecha: Bolsonaro obtuvo el 47,03 % de los votos válidos, frente al 45,16 % de Lula.

Según los datos de Datafolha, uno de los institutos de sondeos más importantes de Brasil, los últimos estudios muestran un empate técnico entre Lula y Bolsonaro, lo que refleja lo ajustada que está la contienda. La participación electoral podría resultar decisiva, especialmente después de que unos 33,4 millones de ciudadanos se abstuvieran en la primera vuelta.

Lula defiende una mayor intervención del Estado en la economía, la inversión pública y la continuidad de programas sociales como Bolsa Família.

Bolsonaro propone reducir el tamaño del Estado, reformas económicas de orientación liberal, refuerzo de las políticas de seguridad y modificaciones en las regulaciones ambientales.

La política exterior también está en juego. Lula aboga por fortalecer el grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y los miembros ampliados: Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia). Bolsonaro buscaría un mayor acercamiento a Estados Unidos y a socios occidentales.

Para el régimen cubano, una victoria de Lula podría mantener las relaciones diplomáticas y de cooperación existentes. Un triunfo de Bolsonaro podría implicar una posición más distante o crítica hacia La Habana.

De acuerdo con las cifras del Tribunal Superior Electoral, 158.745.463 brasileños están habilitados para votar, incluidos 918.876 residentes en el extranjero. La votación se celebrará entre las ocho de la mañana y las cinco de la tarde, hora de Brasilia, mediante el sistema electrónico electoral del país.