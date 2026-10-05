Bolsonaro encabeza comicios en Brasil y sale como favorito para segunda vuelta

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El senador y candidato por el Partido Liberal a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, encabezó este domingo los resultados de las elecciones presidenciales en ese país, pero deberá enfrentarse al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en una segunda vuelta el próximo 25 de octubre después de que ninguno de los dos obtuviera más del 50 % de los votos válidos.

Con más del 99 % de los votos contabilizados, Bolsonaro recibió 55.885.882 votos, para un 47,19 %, mientras que Lula da Silva obtuvo 53.229.137 votos para el 44,99 %.

La ley electoral brasileña dice que un candidato necesita recibir más del 50 % de las elecciones válidas para ganar los comicios en la primera vuelta.

Bolsonaro, un aliado del presidente estadounidense Donald Trump, superó a Da Silva por unos 2,5 millones de votos y ganó en tres importantes estados: Minas Gerais, Río de Janeiro y Sao Paulo.

El resultado de Bolsonaro, de 45 años, superó con mucho las encuestas previas a los comicios que lo daban en el segundo lugar.

De acuerdo con expertos, ese resultado permitiría a Bolsonaro salir como favorito para la segunda vuelta contra el actual mandatario brasileño.

El senador de la derecha en Brasil obtuvo un cómodo resultado en las votaciones en varios estados del sur de la nación sudamericana mientras que Lula da Silva mostró su fortaleza en su bastión, el nordeste.

"Brasil necesita un cambio", declaró Bolsonaro al votar en Río de Janeiro.

"El pueblo deberá elegir entre el fortalecimiento del régimen democrático y la barbarie”, expresó Lula da Silva tras su realizar su votación.

Con 80 años, Lula da Silva, estrecho aliado del régimen cubano y una de las figuras de la izquierda latinoamericana, busca un cuarto mandato no consecutivo en la presidencia de Brasil.

La familia Bolsonaro obtuvo sin embargo varias victorias en estos comicios cuando Michelle Bolsonaro, esposa del expresidente Jair Bolsonaro, fue electa senadora por el Distrito Federal

Carlos Bolsonaro, segundo hijo del exmandatario, fue elegido segundo senador por el estado de Santa Catalina.

Jair Renan Bolsonaro, otro hijo del expresidente, obtuvo un puesto en la Cámara de Diputados por Santa Catalina

Renato Bolsonaro, hermano del expresidente, fue electo diputado federal por Sao Paulo.

Por otra parte, un aliado de Flávio Bolsonaro, Eduardo Riedel, del Partido Progresista, fue reelegido como gobernador de Mato Grosso do Sul en primera vuelta.

Igual ocurrió con Tarcísio de Freita, también aliado de Bolsonaro, quien resultó reelegido este domingo como gobernador del estado de Sao Paulo.

El último boletín oficial en Brasil reportó que la participación electoral superó el 78% en unos comicios que, según las autoridades brasileñas, transcurrieron con normalidad.