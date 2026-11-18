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Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, fue interrogada el martes durante 25 minutos en la unidad policial de Aguilera, en La Habana. La citación ocurrió tras una protesta realizada en días recientes junto a sus vecinos en Lawton debido a la falta de agua potable en la zona, una situación que, según denunció la opositora, se prolonga desde hace seis meses.

El interrogatorio estuvo a cargo de una instructora de Villa Marista, cuartel general de la Seguridad del Estado. Durante la cita, Soler explicó la causa de la manifestación ocurrida el 7 de noviembre, en la avenida Porvenir, esquina E, frente a la casa sede de la organización opositora.

Según su testimonio, los residentes protestaron pacíficamente ante la ausencia prolongada del suministro y lo que calificaron como una manipulación intencional de las válvulas para desviar el recurso hacia negocios privados como piscinas y lavaderos de autos.

La instructora advirtió a la opositora que interrumpir el tránsito y cerrar la vía pública constituye un delito. Soler respondió que también constituye un delito privar de agua a la población de forma deliberada y obligarla a adquirir camiones cisterna a precios elevados, los cuales han llegado a costar entre 12,000 y 40,000 pesos cubanos, una suma insostenible para los habitantes de la zona.

La protesta se extendió desde las nueve de la mañana hasta cerca de la una y media de la tarde, lapso en el cual los vecinos abordaron a funcionarios gubernamentales y de Aguas de La Habana. Posteriormente, al bloquear la calle, fuerzas policiales intervinieron para dispersar a los manifestantes mediante empujones y acciones violentas. Soler fue detenida durante 46 horas.

El interrogatorio de este martes concluyó tras 25 minutos sin que se le impusiera una carta de advertencia a la opositora, ni se le formularan amenazas directas, aunque las autoridades reiteraron que interrumpir la vía contituye una ilegalidad.