Berta Soler en paradero desconocido tras arresto en una protesta por falta de agua en La Habana

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La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler Fernández, permanecía en paradero desconocido este lunes tras ser detenida el sábado, 7 de noviembre, durante una protesta pacífica de vecinos que reclamaban el restablecimiento del suministro de agua en el municipio habanero de Lawton, denunció en redes sociales su esposo, el también opositor y exprisionero político Ángel Moya Acosta.

Soler fue arrestada alrededor de las 10:00 de la mañana del sábado, en las inmediaciones de la avenida Porvenir y la calle E, donde se sumó a una veintena de residentes que protestaban por los problemas de abastecimiento de agua que, según los denunciantes, estarían relacionados con la manipulación intencional de una válvula de suministro por parte de la empresa estatal Aguas de La Habana.

Moya relató que, inicialmente, representantes de la Seguridad del Estado acudieron al lugar y posteriormente se incorporaron funcionarios del Partido Comunista y del Gobierno local. Cerca del mediodía llegaron representantes de Aguas de La Habana, cuyas explicaciones tampoco convencieron a los vecinos.

Ante la falta de soluciones, alrededor de las 12:30 p. m., las mujeres decidieron interrumpir pacíficamente el tráfico en la avenida Porvenir, utilizando sus propios cuerpos como forma de protesta, detalló el opositor.

Cinco minutos después, Moya fue detenido por agentes de la Seguridad del Estado y trasladado en un automóvil civil a la unidad policial de Aguilera. Debido a su arresto, aseguró que no pudo presenciar el desenlace de la manifestación ni conocer directamente las circunstancias en que fueron detenidas las participantes.

Sin embargo, mientras permanecía dentro del vehículo policial, escuchó a varios agentes comentar que habían visto a Soler caminar con dificultad y dolor antes de ser trasladada en una patrulla hacia otro destino, subrayó Moya en el post.

El opositor fue liberado alrededor de las 8:30 de la noche del sábado, en las proximidades de la sede nacional de las Damas de Blanco, en Lawton. Según apuntó, antes de su liberación fue interrogado por una oficial de la Seguridad del Estado, identificada como la teniente coronel Kenia, a quien explicó los acontecimientos y recordó que las autoridades conocían desde septiembre las denuncias de los vecinos sobre los problemas con el suministro de agua.

El activista dijo que durante el interrogatorio la oficial le comunicó que este lunes, 9 de noviembre, llamarían a despacho al director de Aguas de La Habana y que el miércoles ofrecerían una respuesta a los afectados.

Moya destacó que, con excepción de Soler, las mujeres que participaron en la protesta no pertenecen a organizaciones opositoras, sino que son trabajadoras y residentes de la comunidad afectadas por la falta de agua.

La denuncia vuelve a situar a la líder opositora en el centro de las acciones represivas contra integrantes de las Damas de Blanco, organización femenina reconocida con el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo.

Hasta la mañana de este lunes, según la información difundida por Moya, no se había confirmado el lugar de reclusión de Soler ni se conocían detalles oficiales sobre su situación física y legal.