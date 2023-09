Ataque a reguetoneros Charly y Johayron marca otro incidente violento contra artistas en Cuba

Los cantantes Carlos Coronado y Johayron Amores, del dúo de reguetoneros cubanos Charly y Johayron, fueron agredidos el viernes en la noche, en Las Tunas, en lo que marca una nueva agresión contra artistas cubanos en pleno concierto.

Semanas atrás, un concierto en Morón, Ciego de Ávila, de la popular orquesta de música bailable La Original de Manzanillo fue interrumpido luego que una de las cantantes de la agrupación fuera agredida desde el público con un botellazo.

En el incidente del viernes, a consecuencia del ataque a los populares reguetoneros, Johayron Amores tuvo que recibir atención médica por las lesiones que recibió, una de ellas en el ojo izquierdo.

En sus redes sociales mostraron videos de cómo se dirigieron al público para explicar los motivos para cancelar la presentación y otro en el que se observa a varias personas lanzando piedras contra el ómnibus que los transportaba.

"El que recaudó las entradas y organizó todo el concierto acá, se escapó y no apareció nunca. Nuestros mánagers nos dieron la indicación de esperar un poco o también la opción de cancelar el concierto. Nosotros, Charly y Johayron, por encima de nuestros mánagers decidimos ir al concierto pues las personas que asistieron no tenían culpa y no queríamos cometer errores. Cuando llegamos al evento habían tumbado el audio con botellas y piedras y en el primer video se ve cómo tratamos de dar la explicación pero nunca se nos dejó y alguien que formaba parte del evento dijo las palabras siguientes: "que si no les convenía nuestra explicación, que se formara". Nos tiraron una botella y la seguridad nos sacó del lugar !!! Y ahí empezó todo el desastre del cual ningún ser humano merece ser partícipe !! Nos destrozaron la guagua, con todos nosotros dentro, rompieron varios instrumentos e hirieron a parte del equipo de músicos incluyendo a Johayron en los ojos".