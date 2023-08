Agresión a cantante de La Original de Manzanillo en Morón genera gran indignación

Un concierto en Morón, Ciego de Ávila, de la popular orquesta de música bailable La Original de Manzanillo fue interrumpido el pasado domingo luego que una de las cantantes de la agrupación fuera agredida desde el público con un botellazo.

"Nos sentimos dolidos e indignados con esta situación", escribió la conocida agrupación en sus redes sociales.

La empresa musical Musicavila ofreció detalles de lo ocurrido a la vocalista Katia Naranjo, mientras se desarrollaba el espectáculo: "A la 1:20 am, en plena evolución de un Concierto para más de 3000 personas en la céntrica Calle Martí frente al Moronero Ausente, un "Detestable ciudadano, con pésima conducta social y en estado de embriaguez ", lanzó una botella de ron hacia el escenario, lesionando gravemente en la boca y la nariz a la cantante".

"Por la inmediata acción del pueblo, los músicos y la PNR se logró capturar en el Acto al "Delincuente " que privó a Morón de la excelente presentación", agrega la compañía musical.

En las redes sociales, Karelia Naranjo, la hermana de la artista agredida, se refirió con indignación a lo ocurrido y dijo que el agresor le provocó "lesiones en su rostro, heridas de punto externas en labio superior y fosa nasal y puntos por dentro del labio, fractura del tabique, por suerte con poco desplazamiento, rotura completa y traumas en algunos dientes, además de golpe fuerte y cortada cerca del ojo derecho".

"Ya hace dos días de esto y aún hoy no respira por la nariz por el trauma tan grande", agregó.

La hermana de la víctima asegura que el Mayor de la Policía de Morón le dijo que el agresor fue puesto en libertad con una medida cautelar alegando que "los daños provocados fueron leves", que

no puede estar en un calabozo porque tiene una colectomía y padecimientos psiquiátricos y que es un deambulante.



"A mi no me importa todo lo que ese “Mayor” me planteó, yo lo único que vivo hoy es que por culpa de ese hombre estamos todos en la orquesta sufriendo este daño y más mis Padres, qué respeto hay por Pachy el Maestro y Premio Nacional de la Música, Maestro de Juventudes, qué respeto hay por La Orquesta Original de Manzanillo, qué respeto hay por Mi Madre que sufre ver a su hija así, qué respeto hay por la mujer en este país??? Esto significa que cualquier loco puede hacer lo que quiera y desfigurar a alguien, acabar en la calle y no pasa nada, solo una medida cautelar?

No apruebo, ni voy a aprobar nunca que haya sido liberado el desgraciado que acabó esa noche con la felicidad que teníamos todos, para mi es una FALTA DE RESPETO TOTAL A LA ORQUESTA ORIGINAL DE MANZANILLO!", escribió la hermana de la víctima.



"Espero se hagan un autoanálisis los que tienen que ver con la justicia porque esto es un mal proceder en todos los sentidos, policía, gobierno y todas las autoridades implícitas en este caso, eso está muy mal. Ojooooooo!!!! Esto es serio!!!! No es cualquier cosa de ningún ángulo que lo miren!!", agregó.