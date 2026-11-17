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La Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) denunció la desprotección y la ausencia de alternativas laborales de miles de trabajadores del turismo, despedidos por el colapso del sector en la isla.

El desplome de la industria turística en Cuba ha golpeado directamente a unos 22.000 trabajadores del sector estatal, quienes han visto desaparecer su sustento habitual tras la parálisis operativa de decenas de instalaciones hoteleras en la isla.

Aunque las autoridades presentan la medida como una reubicación laboral temporal, sindicalistas independientes y economistas advierten sobre la precariedad en la que quedan estas familias y los errores estructurales detrás de la crisis.

El ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, reconoció en la televisión estatal que la plantilla del sector se redujo de aproximadamente 103.000 empleados al cierre de 2025 a unos 83.000 trabajadores en activo.

Bajo la figura legal de "interruptos" los 22.000 afectados han sido trasladados de manera forzosa a otras áreas estatales, como hospitales, industrias, la agricultura y labores de saneamiento.

Sin embargo, para el secretario general de la ASIC, Iván Hernández Carrillo, el impacto real sobre los empleados supera el discurso oficial.

"La situación es mucho peor que la que describe el ministro de Turismo. Miles de estos trabajadores quedaron en la calle sin opciones prácticamente, porque están siendo forzados a ocupar puestos de trabajo en la agricultura, en la limpieza de calle o en instituciones estatales".

El principal golpe al bolsillo de estos trabajadores radica en la pérdida total de las propinas y los ingresos en divisas asociados al turismo internacional. Al pasar a devengar únicamente salarios básicos en pesos cubanos, su poder adquisitivo se desploma en medio de una severa inflación.

"Estos empleos, por lo general, no ofrecen la misma compensación, suelen ser más bajos y obligan a la familia a reajustarse económicamente", explicó Hernández Carrillo, subrayando la ausencia de garantías estatales:

"El drama de estos trabajadores va más allá que de quedar desempleados; son decenas de miles de familias quienes enfrentan un escenario de extrema fragilidad económica. En Cuba no existe un sistema de protección por desempleo que permita a los familiares sostenerse mientras el trabajador busca otro empleo".

La crisis laboral es el reflejo de un sector que se desbarranca. Entre enero y septiembre de 2026, la llegada de visitantes internacionales sufrió una contracción del 65,1%, agravada por los constantes apagones, la escasez de combustible y la cancelación de rutas aéreas.

A este escenario operativo se sumó la salida o suspensión masiva de las principales cadenas hoteleras internacionales entre junio y julio de 2026, motivada tanto por la crisis energética como por las sanciones de Estados Unidos contra el conglomerado militar GAESA y su filial Gaviota.

La española Meliá Hotels International puso fin a más de tres décadas de presencia tras cesar la gestión de sus 34 hoteles con más de 14.000 habitaciones, mientras que la canadiense Blue Diamond Resorts suspendió operaciones en más de 60 instalaciones. Grupos como Iberostar y Barceló también anunciaron el cierre o cese de sus actividades en el país.

Para el economista Elías Amor, el colapso turístico responde a una falla estructural en la gestión económica del gobierno cubano, que intenta reformar la oferta sin atender el comportamiento real del mercado internacional.

"Todas [las transformaciones] en buena medida van dirigidas a revisar los aspectos de la oferta turística, pero no pretenden en ningún momento enfocarse en analizar qué es lo que va a ocurrir con la demanda. De modo que construyen una casa empezando por el tejado", señaló Amor.

Según el especialista, las autoridades han ignorado requerimientos ineludibles de la planificación de este fenómeno social, cultural y económico.

“Lo más importante con el turismo no es, evidentemente, desarrollar unas condiciones que hay que tener adecuadas para poder tener competitividad, sino saber entender hacia dónde va la demanda del mercado, hacia dónde van los países principales del sector turístico, qué preferencias tienen los turistas y, sobre todo, qué es lo que buscan cuando deciden comprar un paquete turístico”.

"Se han empezado a preocupar de todo lo que tiene que ver con la oferta, pero no con la demanda. Es decir, se equivocan completamente a la hora de abordar los problemas económicos", afirmó el economista.

Añadió que "la falta de visión del mercado que tiene el régimen comunista les impide diseñar adecuadamente las estructuras productivas más adecuadas para cada tipo de actividad. En el caso del turismo, los errores que se cometen son realmente muy graves".