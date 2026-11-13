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¿Aún existe turismo internacional en Cuba?

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¿Aún existe turismo internacional en Cuba?

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Al cierre de septiembre de 2026, según los propios medios oficialistas, habían arribado al país menos de medio millón de visitantes foráneos, de seguir esta tendencia cerrará el año por debajo de los 600 mil vacacionistas.

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