Arturo Sandoval, Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación

La carrera musical del cubano Arturo Sandoval será reconocida por la Academia Latina de la Grabación con el Premio a la Excelencia Musical.

El intérprete y compositor, nacido en Artemisa y exiliado en Estados Unidos, desde que escapó de Cuba en 1990, será reconocido junto a otros artistas por sus contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades.

En sus redes sociales agradeció este galardón y dijo sentirse profundamente honrado con este premio.

El laureado músico, ganador de diez premios Grammy, seis Billboard y un Emmy, entre otros reconocimientos, se ha destacado como importante figura del Latin Jazz, donde se le considera un virtuoso de la trompeta y también como compositor.



Alcanzó renombre internacional a principios de los 70 con el grupo Irakere y luego creó su propia agrupación. Entre sus producciones más reconocidas están Flight To Freedom (1991), Remember Clifford (1992), Danzón (1993) y Dear Diz (Every Day I Think Of You) (2012). También destaca su virtuosismo como pianista con My Passion For The Piano (2001), su homenaje a Armando Manzanero, con Eternamente Manzanero (2014), Live At Yoshi's (2015) y Ultimate Duets (2018), con Stevie Wonder, Al Jarreau, Celia Cruz, Plácido Domingo, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz y Ariana Grande, entre otros grandes de la música.

En 2013 el presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad.

Sandoval ha apoyado numerosas iniciativas por la democracia en Cuba.



Otros galardonados con el Premio a la Excelencia Musical en esta ocasión serán los artistas Carmen Linares, Mijares, Simone, Soda Stereo y Ana Torroja y Alex Acuña, Gustavo Santaolalla y Wisón Torres recibirán el Premio del Consejo Directivo.



"Estamos muy honrados por la oportunidad de reconocer a estas grandes figuras iberoamericanas, cuyo legado musical continúa inspirado a las nuevas generaciones", dijo Manuel Abud, director general de la Academia Latina de la Grabación el martes en un comunicado.



Los galardonados serán reconocidos en un evento privado durante la semana del Latin Grammy el domingo, 12 de noviembre, en el Teatro Lope de Vega en Sevilla, España.