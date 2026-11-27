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El matancero Andy Cruz inscribió su nombre en la lista de cubanos campeones mundiales profesionales, al derrotar este viernes por decisión dividida al ruso Artur Subkhankulov por el título vacante de las 135 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Cruz hizo valer su apodo de "El Diamante", al brillar con un golpeo constante al rostro y el cuerpo de su rival de principio a fin, lo cual hizo inexplicable que uno de los jueces viera ganar a Subkhankulov.

En el segundo round, el ruso fue salvado por la campana, cuando cayó a la lona tras un potente derechazo del cubano, justo antes de terminar el asalto.

Ya para el tercero, Subkhankulov sangraba profusamente por la ceja derecha y los golpes del cubano entraban con libertad al rostro, para decepción de los miles que colmaron el Palacio de Lucha, en la ciudad rusa de Ufa.

En los siguientes asaltos, Cruz siguió su castigo y en el octavo, el ruso volvió a besar la lona, al caer de espaldas y esperar acostado casi todo el conteo de protección, en busca de un segundo aire.

Justo antes del campanazo final de ese round, el cubano perdió el equilibrio en un intercambio y el referee lo consideró una caída, por lo que inició la cuenta de protección, a pesar de la protesta del matancero, que sabía el peso que esa acción podría tener en la decisión final de los jueces.

En el décimo, Subkhankulov combatía a fuerza del corazón, pues su ojo derecho estaba semicerrado por los golpes recibidos, pero seguía en pie, en una muestra de coraje ante su público.

A duras penas trataba de acercarse a Cruz, pero en constantes agarres, golpeó repetidamente en la nuca a su rival, lo que le costó un punto de penalización.

Al finalizar la pelea, el cubano lucía fresco y el rostro de su rival reflejaba las huellas del castigo recibido.

Cruz suma su nombre a la lista que inició Kid Chocolate en 1931 y que integran, además, Kid Gavilán, José "Mantequilla" Nápoles, Luis Manuel Rodríguez, Ultiminio Ramos, José Legrá, Juan Carlos Gómez, Diosbelys Hurtado, Joel Casamayor, Guillermo Rigondeaux, Yuriorkis Gamboa, Yordenis Ugás, Rancés Barthelemy, Yuniel Dorticós, Richard Abril, Robeysi "El Tren" Ramírez, Erislandy Lara y Osleys Iglesias.

Asimismo, es el quinto campeón olímpico cubano en coronarse en el boxeo profesional, junto a Casamayor, Gamboa, Rigondeaux y Ramírez.

Con "El Diamante" Cruz, Cuba tiene ahora en la actualidad tres monarcas mundiales profesionales.

Lara es el rey del peso superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) e Iglesias ostenta el título supermediano de la FIB.