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Dos años después de su último combate, en el que perdió ante el mexicano Rafael Espinoza, el doble campeón olímpico cubano Robeisy "El Tren" Ramírez regresa al cuadrilátero el próximo 10 de diciembre.

Ramírez (14-3, 9 KO) firmó un acuerdo de promoción compartida con Warriors Boxing y Dreambigg Boxing, y enfrentará al mexicano Jesús Domínguez en una cartelera que se disputará en el Caribe Royale Orlando, en la Florida.

El Tren, ahora con 32 años, es uno de los púgiles cubanos que saltó al profesionalismo con mayores expectativas, avaladas por sus dos títulos olímpicos en Londres´2012 y Río de Janeiro´2016.

Sin embargo, lo que parecía una carrera imparable se detuvo abruptamente en el 2024.

El cienfueguero perdió su primer combate como profesional ante Adam González, quizás por exceso de confianza para encarar el cambio desde el amateurismo, pero luego hilvanó 12 triunfos seguidos, incluido uno sobre Isaac Dogboe, con el que ganó el cinturón ligero de la OMB en abril del 2023.

Luego perdió el título ante "El Divino" Espinoza en diciembre de ese mismo año y, tras un triunfo intermedio en junio del 2024 sobre Brandon León Benítez, volvió a perder en la revancha ante el mexicano en diciembre. Ahí se paró el Tren.

El combate ante Domínguez marcará su debut bajo esta nueva alianza promocional y será transmitido en vivo por DAZN.

Lo más importante es ver cómo el cubano logra sacudirse el óxido de dos años de inactividad ante un contrincante experimentado, que cuenta con 28 victorias en su cuenta, aunque también suma 12 reveses y dos empates.

En la misma cartelera en el Caribe Royale subirá al cuadrilátero otro cubano, el prometedor Pedro Veitía, quien suma ocho nocauts y un empate en nueve peleas.

El espirituano de 22 años se medirá al estadounidense Willie Jones, quien tiene marca de 10-3, con siete nocauts. La pelea está pactada a seis asaltos en el peso mediano.

Para Veitía será su tercer examen en lo que va de año, luego de noquear en febrero a Rashad Bowens en tres rounds y liquidar también por la vía rápida a Taiwo Afolabi en cinco asaltos.

La única vez que un rival le resistió todo el combate fue en octubre del 2025, cuando todo terminó en un empate con el mexicano Xavier Lehi Zúñiga.

Los pleitos de Veitía y Ramírez serán preliminares en la velada, que tiene como platos principales los duelos entre Ángel Barrientes y Alex Vallecillo por los cinturones latinos del peso supergallo de la OMB y la FIB, y el del puertorriqueño Christopher Díaz y el argentino Alan Chaves por el título internacional ligero de la OMB.