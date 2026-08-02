Amnistía Internacional destaca el caso de la presa de conciencia cubana Saylí Navarro

Getting your Trinity Audio player ready...

Amnistía Internacional visibilizó este domingo el caso de la activista cubana y presa de conciencia Saylí Navarro Álvarez, a quien identifica como una defensora de los derechos humanos vinculada al movimiento Damas de Blanco, una organización surgida tras la denominada "Primavera Negra" de 2003 en Cuba.



A través de una publicación en redes sociales acompañada por la etiqueta #CubaSinRepresión, la organización recordó que Navarro Álvarez es cofundadora de las Damas de Blanco, grupo integrado inicialmente por madres, esposas e hijas de las 75 personas detenidas durante la ola represiva ocurrida en marzo de 2003.

Según Amnistía Internacional, la activista permanece encarcelada y es considerada una presa de conciencia, categoría que la organización utiliza para referirse a personas privadas de libertad por sus convicciones, identidad o ejercicio pacífico de sus derechos fundamentales.



La publicación forma parte de las campañas de denuncia impulsadas por Amnistía Internacional para visibilizar casos de personas que considera perseguidas o encarceladas por motivos políticos en Cuba.



La organización ha reiterado además, en diversas ocasiones, sus llamamientos a las autoridades cubanas para que respeten los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en la isla.



Navarro Álvarez cumple una condena de 8 años de cárcel en Matanzas tras ser detenida el 13 de julio de 2021, a raíz de las protestas del 11 julio. El régimen la acusó por los cargos de atentado, desacato, desobediencia y desórdenes públicos.

Las autoridades cubanas también detuvieron ese día a su padre, el líder opositor Félix Navarro, fundador del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, condenado a una pena de nueve años de prisión. Ambos han rechazado la propuesta del régimen de salir al exilio forzado a cambio de su libertad.



Con la etiqueta #CubaSinRepresión, Amnistía Internacional busca llamar la atención de la comunidad internacional sobre la situación de los derechos humanos en la isla y sobre casos individuales como el de Saylí Navarro Álvarez, cuya liberación continúa reclamando la organización.