Amenazan de desalojo a Dama de Blanco

La miembro de la organización opositora Damas de Blanco, Hortensia Alonso Vega, tiene una semana para abandonar la vivienda que ocupa con su familia, en la ciudad de Cárdenas, provincia de Matanzas.

La activista ha denunciado a Radio Martí que agentes de la Seguridad del Estado han ejercido coacción sobre los propietarios de las últimas dos viviendas donde ella ha residido para que le dejen de rentar.

Luego de una operación quirúrgica, Alonso Vega estuvo tres de meses de reposo, sin poder participar de las reuniones y misas que realizan cada semana las Damas de Blanco en favor de la liberación de los presos políticos y la democracia en Cuba. Pero desde el 27 de junio retomó su activismo.

“Estoy tratando de incorporarme poco a poco a mi vida normal. Ya empecé con mi participación en mis actividades dominicales (misas y caminatas portando gladiolos), y ya empezaron ellos (la policía política) a hacer postas allí en la zona donde nosotros vivimos”, precisó.

“El primer domingo fue el anterior, que llegué a la iglesia con mi tía. Entonces ya este domingo cuando fuimos a salir me interceptaron en la madrugada en la esquina de la casa, en un operativo dirigido por el oficial Arian Franqui, y me comunicaron que no me van a permitir que continúe con lo que las Damas de Blanco hacemos, que yo soy una provocadora, que estoy auspiciada por un gobierno extranjero, que me pagan, que soy una mercenaria”, relató.

Según la disidente, ese mismo domingo al mediodía, el dueño de la casa, nombrado Raúl, le llamó para informarle que el próximo lunes, ella y sus familiares, tenían que abandonar la propiedad.

“Él alega que le dio el cuarto a un vecino para que traiga a su mamá procedente de Sancti Espíritus. Cosa que sabemos que es mentira porque cuando nosotros nos alquilamos él lo primero que nos dijo era que nos alquilaba el cuarto por tiempo indefinido. Sabemos que está persuadido por el régimen”, advirtió.

En marzo de este año Alonso Vega fue también desalojada de otra casa en la misma localidad de Cárdenas, motivo por el cual tuvo que sobrevivir durante diez días a la intemperie con sus familiares.

En opinión de la activista, en las dos ocasiones la razón de su desalojo ha sido por razones políticas ligadas a su activismo, como Dama de Blanco, en contra del régimen comunista de La Habana.

Cada semana las Damas de Blanco son golpeadas, detenidas y multadas por exigir su derechos a la libertad de expresión y asociación. Suelen ser llevadas a prisión por impago de dichas multas, que consideran arbitrarias y violatorias de sus derechos fundamentales.

La organzación ha recibido importantes premios internacionales como el Andréi Sájarov para la Libertad de Conciencia que otorga el Parlamento Europeo, y el Milton Friedman por la Libertad 2018, que entrega el Instituto Cato, en EEUU.

Las Damas de Blanco exigen la liberación de todos los presos políticos en la isla, así como libertad y democracia para todos los cubanos.

(Redactado por Luis Leonel León con información de Radio Martí y archivo de Martí Noticias)