Allen enfrenta tres cargos, entre ellos intento de asesinato del presidente

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Cole Tomas Allen enfrenta tres cargos federales tras el ataque el sábado durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, según documentos judiciales desclasificados el lunes.

De acuerdo con los fiscales, existe causa probable para imputar a Allen por intento de asesinato del presidente Donald Trump, delito que se castiga con hasta cadena perpetua, transporte interestatal de un arma de fuego para cometer un delito grave y disparo de arma de fuego durante un delito violento.

El primer cargo es intento de asesinato del Presidente de los Estados Unidos. Este delito se castiga con hasta cadena perpetua. El segundo cargo es transporte interestatal de un arma de fuego para cometer un delito grave. Este delito se castiga con hasta 10 años de prisión. Y el tercer cargo es disparo de arma de fuego durante un delito violento, que se castiga con una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.

Una declaración jurada del FBI detalla que el sospechoso, de 31 años, viajó en tren desde el área de Los Ángeles el 21 de abril, pasó por Chicago y llegó a Washington el 24 de abril. Según los investigadores, se alojó en el hotel Washington Hilton, sede del evento.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 8:40 p.m. del 25 de abril, cuando Allen presuntamente irrumpió en un punto de control de seguridad, atravesó un detector de metales portando un arma larga y efectuó un disparo que impactó en el pecho de un agente del Servicio Secreto. El agente, protegido por un chaleco antibalas, sobrevivió y respondió al ataque, mientras otros oficiales redujeron al sospechoso en el lugar.

Las autoridades indicaron que Allen portaba una escopeta calibre 12 y una pistola calibre .38, ambas adquiridas previamente en California.

La investigación también incluye un mensaje que el acusado habría programado antes del ataque, en el que pedía disculpas a sus familiares y expresaba sus motivaciones.

La fiscal federal en Washington, Jeanine Pirro, advirtió que podrían presentarse cargos adicionales. "Habrá cargos adicionales a medida que esta investigación continúe desarrollándose, pero, no se equivoquen: esto fue un intento de asesinato del Presidente de los Estados Unidos, y el acusado dejó claro cuál era su intención", dijo.