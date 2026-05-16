Activistas cubanos denuncian corte de internet tras reunión con Hammer

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Activistas y creadores de contenido cubanos sufrieron el corte de sus servicios de comunicación e internet luego de que se difundiera de forma pública un encuentro que sostuvieron con diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

La denuncia fue formulada este sábado a Martí Noticias por el activista cristiano David Espinosa, uno de los participantes en la reunión efectuada con el encargado de negocios de la sede diplomática, Mike Hammer.

Los funcionarios estadounidenses se reunieron con jóvenes vinculados a iniciativas cívicas y de activismo social, entre ellos integrantes del proyecto Fuera de la Caja Cuba y la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente, conocida en redes como Anna Bensi, con el fin de conocer “sus esperanzas para Cuba”.

David Espinosa explicó a Martí Noticias que la interrupción del servicio ocurrió de forma inmediata y simultánea para todos los jóvenes que asistieron a la cita, justo en el momento en que la página oficial de la embajada publicó las imágenes del encuentro.

“Salió la noticia y a todo los que estábamos ahí en esa reunión nos restringieron el internet por completo. Ni siquiera teníamos cobertura, nada. Estábamos totalmente incomunicados, todos”, detalló Espinosa.

El activista relató que la falta de conectividad afectó tanto a su teléfono como al de su esposa y agregó que otros miembros del grupo se percataron que la caída de sus líneas telefónicas coincidía con la publicación de la embajada.

Ante el bloqueo de sus servicios por parte de las redes locales, los afectados han tenido que recurrir a vías alternativas para poder comunicarse y reportar la situación. Espinosa logró establecer contacto gracias a la colaboración de personas que le facilitan acceso temporal.

“Tengo algunos amigos que me han prestado sus líneas y pude conectarme por hotspot a otro amigo, y de esa manera fue que pude conectar con Ana y ella estaba igualita, idéntica”, describió el activista.

Espinosa confirmó que hasta este sábado persistía la censura de datos para los participantes del encuentro.