A dos semanas de anunciar su huelga de hambre y sed, se desconoce el estado de Otero Alcántara

Familiares y amigos del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara continúan sin información sobre su situación, a catorce días de haber comunicado que se declararía en huelga de hambre y sed, en la prisión de Guanajay, en Artemisa.

“Realmente no tenemos información, la familia no ha recibido noticias de él, nosotros tampoco", confirmó a Martí Noticias el jueves, desde Madrid, España, la curadora de Arte Yanelys Núñez, fundadora junto al artista del Movimiento San Isidro.

"Debería haber llamado hoy a las 7 y no llamó, el martes tampoco llamó, así que la última información que tenemos es la del 6 de julio, cuando hablamos con él y dijo que se declaraba en huelga de hambre y sed", refirió la activista.

Otero Alcántara fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando se sumó en La Habana a las protestas populares que tuvieron lugar en Cuba ese día y fue condenado a cinco años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos patrios, desórdenes públicos y desacato.

Núñez mostró preocupación por las circunstancias que pudiera estar enfrentando en la cárcel como consecuencia de la acción de protesta.

"No sabemos si está en celda de castigo, no sabemos si está castigado, ya propiamente, de llamadas, no sabemos si continúa en huelga, no sabemos", afirmó la curadora de Arte.

El artista reconocido como preso de conciencia por Amnistía Internacional se declaró en huelga de hambre y sed el 6 de julio, en vísperas del segundo aniversario de las masivas manifestaciones del 11J.

“Luis se niega a aceptar la cárcel como su destino, se niega a aceptar las infinitas rejas, las camas de piedras, la luz blanca que nunca se apaga, los 20 minutos de teléfono a la semana, la visita familiar mensual hipervigilada. Exige su libertad, que ha sido siempre su impulso y su motivación personal y profesional”, precisaba una nota publicada en su perfil de Facebook en la que se informaba sobre la sexta huelga a la que se somete el artista en prisión.

Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales han denunciado como "preocupante" la falta de información sobre el estado de los artistas Maykel Castillo Pérez ´´Osorbo´´ y Luis Manuel Otero Alcántara.