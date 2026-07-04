A 250 años de la independencia de Estados Unidos, el sueño americano sigue vivo

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El buque Mayflower zarpó de Inglaterra en septiembre de 1620 colmado de sueños de libertad religiosa y prosperidad y huyendo de la persecusión. Muchos de ellos eran puritanos que se habían separado de la Iglesia de Inglaterra y que se conocían como “Separatistas”, eran campesinos con poca educación pero convencidos de buscar tierra firme para vivir en libertad. Algunos eran colonos en busca de prosperidad, la mayoría eran hombres solos que planeaban abrir camino para que sus mujeres e hijos pudieran venir luego, como así ocurrió unos años más tarde de asentarse al norte de Virginia.

Como todas las historias de liberación, una identidad nueva, distinta a la de Inglaterra, se fue gestando en la medida que las trece colonias crecían y se desarrollaban. Nuevos intereses, visiones y aspiraciones enfrentaron a las colonias irremediablemente con la corona británica, que arreció su poder con impuestos, intolerancia y la prepotencia del Rey George III.

A principios de 1776 ya los colonos estadounidenses se habían rebelado contra el Rey y esperaban buscar una reconciliación y que sus derechos como súbditos fueran respetados, sin embargo, pensadores e intelectuales del momento, buscaban una liberación de la corona inglesa, más que una reconciliación.

En enero de ese año, el escritor Thomas Paine escribió “El sentido común”, un panfleto que exponía las fallas de la corona inglesa y la necesidad de que los estadounidenses se independizaran de ese yugo. Ese escrito galvanizó el entusiasmo de los colonos, y definió el camino de la gesta de independencia de Estados Unidos.

“La causa de América es, en gran medida, la causa de toda la humanidad. Han surgido y surgirán muchas circunstancias que no son locales, sino universales; situaciones que afectan a los principios de todos aquellos que aman a la humanidad y que despiertan su interés y preocupación. Asolar un país a sangre y fuego, declarar la guerra a los derechos naturales de todo el género humano y exterminar a sus defensores de la faz de la tierra es un asunto que concierne a todo hombre dotado por la naturaleza de la capacidad de sentir; y a esta clase de hombres —sin importar las críticas de los partidos— pertenece...el autor.”

Reunidos en Filadelfia el 2 de julio de 1776, durante el Segundo Congreso Continental en la Cámara Estatal de Pensilvania, se decidió romper el nexo político con Inglaterra. John Adams aconsejó al Congreso que Thomas Jefferson escribiera el borrador del documento, y tanto él como Bejamin Franklin hicieron correcciones, y el 4 de julio se aprobó la Declaración de Independencia de Estados Unidos, documento fundacional de las aspiraciones del naciente país.

“Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarlo o abolirlo e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad.”

Una vez independizados de la corona inglesa, la nueva nación basó su funcionamiento entre 1777 y 1787 en los llamados “Artículos de la Confederación”, donde se le otorgaba mayor poder a los estados o colonias, más que al gobierno central, por lo que en 1787 convocaron a una Convención Constitucional de 55 delegados que incluían a George Washington y a Bejamin Franklin.

De las deliberaciones surgió la Constitución de los Estados Unidos de América, que buscaba nuevamente poner en primer lugar la soberanía del ciudadano frente al gobierno, y dotaba al gobierno de un sistema de tres ramas independientes: la legislativa, la judicial y la ejecutiva, para crear pesos y contrapesos, entendiendo siempre que al gobierno hay que mantenerlo limitado para que no sobrepase su función de responder a los intereses de los ciudadanos.

La Declaración de Independencia sentó con claridad la visión de aquella nueva nación y la Constitución tradujo esa visión en una estructura suficientemente fuerte y a la vez permeable, para que pudiera resistir los cataclismos políticos y las necesarias transformaciones que el futuro iba a poner en el camino.

Una visión que ha sido la estrella que, aún doscientos cincuenta años después, guía el destino de una nación plural, crisol de culturas y acentos, que ha brindado acogida a los desamparados y sedientos de libertad y progreso que han tocado a su puerta durante más de dos siglos.

Una nación que ha sabido ir ajustando el quehacer y las leyes que los ciudadanos se han dado, a la visión fundacional de la república, como ocurrió con el movimiento por la abolición de la esclavitud, que ocasionó una guerra civil, de la cual el país salió fortalecido en el siglo XIX, y el movimiento de los derechos civiles, en pleno siglo XX que abolió institucionalmente cualquier tipo de discriminación racial.

La libertad ha dado a los estadounidenses la posibilidad de crear riqueza, ser innovadores, e idear nuevas vías para resolver problemas en su compleja sociedad, transformando sus leyes, y sus interpretaciones del bien común sin abandonar la visión original de los padres fundadores.

Los cubanos, desde los albores de nuestra República, y por la cercanía geográfica han tenido influencia y confluencia de las ideas y vida estadounidenses. Durante la época republicana fuimos socios comerciales, y vecinos culturales de los Estados Unidos; a partir de la imposición del comunismo en Cuba, el discurso oficial creó una narrativa de ataque y confrontación con Estados Unidos que ha primado hasta el día de hoy, resultando en un efecto inverso al esperado por el régimen de La Habana. Los cubanos aún ven a Estados Unidos como un referente de libertad y prosperidad, y por eso 2,9 millones de cubanos viven en Estados Unidos hoy.

Hoy Cuba se asoma a la posibilidad de refundar la República libre por la que lucharon los cubanos en el siglo XIX, la República con todos y para el bien de todos. José Martí admiró en los Estados Unidos fundamentalmente la libertad individual y las instituciones de la república federal, y también criticó los elementos que consideró peligrosos, haciendo uso de la libertad que disfrutó en su exilio en Nueva York.

De Estados Unidos, los cubanos pueden aprender la sencillez y la profundidad de los principios de humanidad sobre los que han construido su república; el concepto de la soberanía ciudadana, y el poder del pueblo para limitar los poderes del gobierno y cambiarlo; y la estabilidad de las instituciones que sostienen la democracia estadounidense que se mantienen en pie a pesar de las turbulencias de la política y de la sociedad.

El sueño americano vive aún en aquellos que aman la libertad y luchan por ella.