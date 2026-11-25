Cae 4.4 años la expectativa de vida en Cuba
El director general de la Organización Mundial de la Salud da las cifras “la esperanza de vida en Cuba ha disminuido”, 4.4 años entre 2020 y 2025. También dice que existe un incremento del doble de casos de tuberculosis desde 2019, y que la tasa de mortalidad infantil "se ha más que duplicado".
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