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Cae la esperanza de vida en Cuba por primera vez en casi 80 años. Detienen a dos madres que ocupaban antigua academia de boxeo en Santa Clara. Desde la cárcel de Guanajay, Fidel Mojena denuncia abusos y afirma que no negociará sus principios
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