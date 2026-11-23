Getting your Trinity Audio player ready...

Nadir Martín Perdomo regresó a casa el 22 de noviembre tras permanecer más de cinco años en prisión por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J). Vestidos de blanco, sus familiares celebraron su regreso, mientras mantienen el reclamo por la liberación de su hermano Jorge Martín Perdomo, quien sigue encarcelado.

En declaraciones tras llegar a su casa, Nadir agradeció la ayuda recibida, afirmó que nunca olvidará lo que han sufrido los presos políticos, todos los padecimientos, y que con su mente bien clara continuará la batalla por todos.

“Queremos la libertad de mi hermano, y todos los que aún permanecen presos por esta dictadura, obviamente, por estas personas maquiavélicas, en mi opinión, que cogen el poder para impartir las justicias que a ellos le conviene solamente y es meter a los que piensan diferente en prisión para que su voz no se escuche,” dijo Nadir.

Nadir y su hermano Jorge Martín Perdomo fueron condenados en febrero de 2022 a 6 y 8 años de prisión, respectivamente, por desórdenes públicos, desacato, atentado y propagación de epidemias. Ambos fueron condenados por su participación en las protestas del 11J en San José de las Lajas, Mayabeque.

Durante la conversación, Nadir agradeció a quienes desde el exterior alzan la voz por los que no pueden hablar, los que están presos, y resaltó el trabajo que hacen para dar a conocer al mundo la realidad de Cuba.

“Y lo que hace falta es que el mundo conozca la verdadera Cuba, la que sufre, la que está de a pie, la que no tiene para comer, la que no tiene corriente”, dijo. “Esa, la que un gobierno ha secuestrado”.

Al describir cómo sale de prisión, afirmó que mantiene su voluntad de continuar la lucha. Cerró sus declaraciones con un mensaje: “Un abrazo fuerte de Patria y Vida, y de libertad. Y que viva la libertad”.