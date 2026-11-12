Llegó la hora para el cubano Fernando Mendoza en la NFL 

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Luego de ganarlo absolutamente todo al nivel colegial, este domingo le llegará al cubanoamericano Fernando Mendoza la oportunidad que tanto esperaba en la NFL.

Mendoza, campeón nacional colegial con Indiana, ganador del trofeo Heisman al mejor jugador universitario y primera selección del draft amateur del 2026, abrirá como quarterback titular por primera vez con los Raiders de Las Vegas.

El joven, nacido en Miami hace 23 años, pasó los primeros nueve partidos de la temporada en la banca de los Raiders, a la sombra del veterano Kirk Cousins, quien esta semana fue traspasado antes de la fecha límite de cambios a los Vikings de Minnesota.

Ese canje le abrió las puertas d epar en par a Mendoza, quien hasta ahora sólo había jugado brevemente en un partido, durante la quinta semana de la campaña, ante los Patriots de New England.

En esa ocasión, completó seis de ocho pases, para 48 yardas, sin touchdowns o intercepciones.

El debut como titular el domingo será nada menos que contra los actuales campeones del Super Bowl, los Seahawks de Seattle, dueños de una de las defensas más imponentes de la liga.

El reto no le ha hecho perder el sueño al cubanoamericano, quien mira hacia el juego del domingo como una oportunidad única en la vida.

"Me siento mucho más seguro como quarterback y más desarrollado, ya sea jugando como mariscal de campo, conectando con mis compañeros o entendiendo el esquema de la NFL", dijo Mendoza a ESPN el miércoles.

Su desempeño en las prácticas, bajo la tutoría de Cousins, le ha permitido ganarse la confianza de sus compañeros y del entrenador Klint Kubiak.

"Lo hemos estado viendo todo el año, ha estado entrenando con nosotros. Ha estado haciendo de todo, y ves un lanzamiento en la práctica y dices: '¡Wow!' Que eso se vea reflejado este domingo va a ser genial", dijo el wide receiver Tre Tucker.

Por su parte, el coach Kubiak afirmó que Mendoza se ha estado preparando correctamente desde el principio e indicó que los Raiders no modificarán su estrategia ofensiva, pues se siente cómodo con que el nuevo quarterback ejecute todas las jugadas.

Y aunque su tiempo de juego a nivel profesional hasta ahora ha sido mínimo, los rivales respetan su potencial.

El tight end de los 49ers de San Francisco, George Kittle, alertó a la liga sobre cuán peligroso puede ser Mendoza en el emparrillado.

“Mendoza es un canalla. Fue la primera selección del draft, ganó un campeonato nacional y ahora juega para los Raiders. Tiene una personalidad muy amable, pero luego te destroza”, dijo el jugador de San Francisco durante una divertida conversación con la superestrella de la WWE, Seth Rollins, durante un episodio del podcast "The Kittle Things".

“Se hace el bueno, pero en secreto esconde una pistola. Sí. Creo que es un canalla”, agregó Kittle en tono jocoso y metafórico.

Con Cousins, los Raiders ganaron cuatro y perdieron cinco juegos en la primera mitad de la temporada. Ahora le toca a Mendoza tratar de revertir ese récord negativo en la recta final de la campaña.