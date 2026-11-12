Yordán Alvarez busca cerrar con el MVP su gran temporada 2026 

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Cuando se anuncie este jueves el premio de Jugador Más Valioso de la Liga Americana, el tunero Yordán Alvarez, de los Astros de Houston deberá cerrar con broche de oro una de las mejores temporadas de un pelotero cubano en toda la historia de las Grandes Ligas.

El MVP, para el cual es favorito, sería el último de una serie de galardones que Alvarez ha cosechado en las últimas semanas, que comenzó con el Players Choice Awards, que conceden los propios peloteros, quienes lo eligieron como el mejor jugador del joven circuito en el 2026.

Los números que Air Yordán puso a lo largo de la campaña hablan por sí solos.

Luego de perseguir la Triple Corona durante toda la temporada, el tunero ganó el liderazgo de los bateadores, con average de .316, y fue segundo en jonrones (42) y carreras impulsadas (106).

Además, fue puntero en bases por bolas recibidas (109), segundo en hits (179) y tercero en carreras anotadas (105).

Lideró todas las Grandes Ligas en la llamada Triple Corona Moderna: Promedio de Embasamiento (.432), Slugging (.601) y OPS (1.033).

Este miércoles, en una ceremonia efectuada en Las Vegas, Yordán fue el máximo acaparador de otros premios adicionales.

Se llevó el Hank Aaron Award de la Liga Americana, que se concede al mejor jugador ofensivo de cada circuito.

“Significa mucho para mí”, dijo Álvarez a la cadena MLB Network, mientras recibía el premio en el escenario.

“Sobre todo, porque llevo el número 44 en el uniforme. Y he estado trabajando muy duro para este momento. Es muy especial para mí ver mi nombre en este premio”, añadió el poderoso artillero de los Astros.

Además, fue merecedor del premio Edgar Martínez, que se le entrega al mejor Bateador Designado de todo el béisbol, un galardón que había sido dominado por el japonés Shohei Ohtani durante los últimos seis años.

Y por si fuera poco, luego de perderse casi todo el 2025 debido a lesiones, fue reconocido como el Regreso del Año 2026 en la Americana, tras participar en 158 de los 162 partidos de su equipo, una cifra record en su trayectoria.

Luego se anunciaron los integrantes del primer equipo Todos Estrellas, en el que, obviamente, su nombre apareció en el puesto de Bateador Designado.

Ahora solamente queda esperar a que se den a conocer los ganadores del MVP, donde el jardinero central de los Cachorros de Chicago, Pete Crow-Armstrong, es el favorito por la Liga Nacional para acompañar a Yordán como ganadores.

Sería el cuarto cubano en llevarse el Jugador Más Valioso, luego de que antes lo hicieran, también en la Liga Americana, Zoilo Versalles, de los Mellizos de Minnesota, en 1965, José Canseco, de los Atléticos de Oakland, en 1988, y José Abreu, de los Medias Blancas de Chicago, en 2020.