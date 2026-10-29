Liberación es un espacio radial con Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, para abordar temas de actualidad y fomentar las voces e iniciativas que buscan transformar positivamente la sociedad cubana.
Episodios
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octubre 29, 2026
Liberación con John Suárez
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octubre 22, 2026
Liberación con Eduardo Cardet
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octubre 15, 2026
Liberación con Luis de la Paz
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octubre 08, 2026
Liberación con Tony Díaz Sánchez
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octubre 01, 2026
Liberación con José Luis Tan
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septiembre 24, 2026
Liberación con Lilo Vilaplana