Liberación con Lilo Vilaplana

Liberación es un espacio radial con Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, para abordar temas de actualidad y fomentar las voces e iniciativas que buscan transformar positivamente la sociedad cubana.
Episodios
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septiembre 17, 2026
Liberación con Andrés Adolis Chacón
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septiembre 10, 2026
Liberación con Fernando Avedo
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septiembre 03, 2026
Liberación con Daniel Brea
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agosto 27, 2026
Liberación con Pedro Corzo
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agosto 20, 2026
Liberación con Santiago Cárdenas
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agosto 13, 2026
Liberación con Ignacio Cuesta Valle "El Piche"