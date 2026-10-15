Se desconoce paradero del prisionero político Alieski Calderín Acosta, denuncia su hermano

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El lunes 28 de septiembre del presente año Alieski Calderín Acosta llamó por última vez a su hermano desde la Prisión Kilo 8 en Camagüey y le informó que el Jefe de Unidad el Mayor Leonardo Suárez lo amenazó con trasladarlo a la sección de régimen severo de la prisión donde se encuentran los condenados a cadena perpetua, los asesinos.

“Lo que tienen planeado es, apenas que lo meta allí, es ponerle una causa común y ya, quitarle la causa política, y ya salen de él ya”, dijo Anieski Calderín Acosta, hermano del prisionero, en el programa Barrio Adentro de Radio Martí, transmitido el 29 de septiembre, y donde explicó que el propio Mayor Leonardo Suárez fue a amenazar a su hermano a la celda de aislamiento donde se encuentra desde hace varios meses.

Programa Barrio Adentro con Anieski Calderín Acosta, 29 de septiembre de 2026

Desde el día de esa llamada, su hermano no ha recibido más noticias de Alieski y este pasado 12 de octubre se presentó en la prisión para indagar sobre su situación y allí no le dieron ninguna información. Desde la prisión tampoco recibió el llamado de algún otro preso para informarle sobre la situación de su hermano.

“Está amenazado y acosado todo el tiempo en esa prisión por estos esbirros. No he tenido ningún tipo de información por parte de él. Hoy fui a la prisión, me atendió un tal oficial Yasmany, dijo que allí en la prisión no había ningún jefe, ni el primer ni el segundo jefe de Unidad. Dijo que él no sabía nada y que estaba desinformado por completo. Yo lo que percibo es que mi hermano en estos momentos se encuentra desaparecido, o no hay otra explicación, porque si no quieren dar detalles o información, ellos lo que están es escondiendo allí. No sé lo que está pasando y de verdad es preocupante la situación en esa Prisión de Kilo 8 en Camagüey que prácticamente todos los días allí, es un desastre de abusos, de maltrato, de acoso, no sólo con los prisioneros politicos sino con los prisioneros comunes también”, dijo Calderín Acosta desde Camagüey.

La represión contra Alieski se ha acrecentado desde inicios del presente año cuando, de acuerdo a su hermano, cuando lo llevaron a celda de castigo por sacar carteles antigubernamentales. El nuevo jefe de la prisión, el Mayor Leonardo Suárez, lo sacó del cubículo en el que se encontraba su hermano solo, y le puso dos reos comunes para molestarlo y espiarlo. El anterior director de la prisión había aceptado que Calderín Acosta permaneciera en un cubículo solo. Alieski sacó unos carteles antigubernamentales en protesta por esta medida, y fue trasladado a celda de castigo.

“Este nuevo jefe de Unidad, es un ensañamiento con los presos politicos, especialmente esta es la segunda vez que lo amenaza. Dice que lo va a meter para el sótano, un supuesto sótano que tiene allí que es donde están los (condenados) a cadena perpetua. Esa gente no ve la luz del sol, no los sacan al patio ni a ningún lado,” había denunciado Anieski en el programa Barrio Adentro del 12 de mayo por Radio Martí.

“Eso ahí es como estar en un infierno”, agregó.

Programa Barrio Adentro con Anieski Calderín Acosta, 12 de mayo de 2026

Alieski Calderín Acosta fue detenido el 27 de octubre de 2012 en una causa vinculada a protestas en Camagüey, y fue condenado a 23 años de prisión por un supuesto delito de “sabotaje”. De acuerdo a las declaraciones de su hermano Anieski Calderín Acosta el juicio careció de garantías procesales, y este 27 de octubre cumplirá 14 años preso en una de las prisiones más terribles de Cuba, Kilo 8, en Camagüey.