La realidad de Cuba a través del testimonio de residentes dentro de la isla, quienes actualizarán el panorama interno de la mano de su conductora, la activista y escritora cubana Janisset Rivero.
Episodios
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septiembre 28, 2026
Barrio adentro
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septiembre 25, 2026
Barrio adentro
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septiembre 24, 2026
Yadisley Rodríguez Ramírez, Periodista independiente
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septiembre 23, 2026
Ricardo Bacallao, Cineasta
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septiembre 22, 2026
John Suárez, Centro por una Cuba Libre
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septiembre 21, 2026
Juan Carlos Hernández, Campesino independiente de Camagüey