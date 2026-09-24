La realidad de Cuba a través del testimonio de residentes dentro de la isla, quienes actualizarán el panorama interno de la mano de su conductora, la activista y escritora cubana Janisset Rivero.
Episodios
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septiembre 24, 2026
Barrio adentro
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septiembre 23, 2026
Barrio adentro
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septiembre 22, 2026
Barrio adentro
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septiembre 21, 2026
Juan Carlos Hernández, Campesino independiente de Camagüey
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septiembre 21, 2026
Barrio adentro
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septiembre 18, 2026
Yoani Rodríguez Montero, Campesino independiente de Las Tunas