Preso político cubano sometido a aislamiento extremo en Kilo 8

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El preso político cubano Alieski Calderín Acosta fue confinado en un calabozo de aislamiento total en la prisión Kilo 8, en la provincia de Camagüey.

La severa medida fue impuesta, presuntamente, como represalia por sus constantes denuncias sobre las precarias condiciones de higiene, alimentación y malos tratos dentro del establecimiento penitenciario.

"Un recluso me llamó de la prisión: a mi hermano lo trasladaron de la parte de abajo donde estaba a una celda tapiada porque el jefe de unidad le suspendió el teléfono por 15 días por las denuncias que ha hecho", indicó su hermano gemelo Anieski Calderín Acosta.

En el contexto carcelario cubano, una celda tapiada es un espacio sumamente reducido, cerrado con una plancha metálica que solo deja una estrecha abertura inferior para pasar los alimentos, limitando el contacto humano al mínimo.

Previo a este confinamiento extremo, Calderín Acosta ya había pasado cerca de 15 días en una celda de castigo.

Ante el agravamiento de la sanción, Alieski inició una huelga de hambre para protestar por la suspensión de su derecho a comunicación.

Ni su hermano ni Martí Noticias han podido comprobar si el preso político mantiene su inanición voluntaria.

Calderín Acosta, condenado a 20 años de privación de libertad por lanzar un coctel molotov contra una tienda estatal de divisas en Camagüey, tiene derecho a llamadas telefónicas de diez minutos los lunes, las cuales fueron revocadas por 15 días por la dirección del centro, según la familia.

"Eso es algo inhumano. Encerrarlo en una celda, sin luz, sin televisor, sin hablar con nadie, aislado por completo y lo único que tiene es la comunicación una vez a la semana de diez minutos y ¡se la quitan!", expresó con indignación su gemelo.

Esta situación constituye una violación directa de las Reglas Mandela de las Naciones Unidas, las cuales prohíben el aislamiento prolongado por ser considerado tortura o tratos crueles e inhumanos.