EEUU se anticipa a votación anual de la ONU sobre el embargo a Cuba

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Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, alertó sobre la próxima resolución que el régimen de La Habana presentará en la Asamblea General de la ONU, relacionada al embargo a la isla.

"La economía cubana sobrevivía exclusivamente gracias a las ayudas extranjeras y, ahora que han desaparecido, el régimen comunista está fracasando y traicionando a los cubanos de a pie. La Habana aprovecha su voto anual en la ONU para convencerse a sí misma de que no necesita cambiar", escribió el máximo responsable diplomático para América Latina de la cancillería estadounidense.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dijo que la resolución titulada “Necesidad de poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba” será sometida a votación el miércoles 28 de octubre.

Segura advirtió que "apoyar esta resolución no hace más que reafirmar los argumentos falsos del régimen y retrasar la urgente necesidad de reformas políticas y económicas", en la isla.

El Secretario de Estado, Marco Rubio, ha insistido en que el sufrimiento de la población cubana no puede atribuirse a las medidas estadounidenses y sino que la responsabilidad recae en el modelo económico aplicado por el régimen comunista a lo largo de 67 años y en la pésima gestión de sus dirigentes.



La Administración del presidente Donald Trump ha señalado que el régimen de Cuba se ha mantenido siempre por la ayuda externa, primero de la Unión Soviética y los países del campo socialista, y luego de Venezuela, durante los gobiernos chavistas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.



El secretario de Estado ha apuntado directamente la incapacidad de la dirigencia cubana para administrar la economía. "Muchos de los líderes que actualmente forman parte de ese régimen son incompetentes. No saben cómo manejar la economía y son ellos quienes han contribuido directamente al sufrimiento del pueblo cubano".