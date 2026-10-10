Exportaciones de combustible de EEUU a Cuba marcan récord en agosto

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Mientras millones de cubanos enfrentan apagones prolongados, dificultades para conseguir combustible y una crisis económica que afecta prácticamente todos los sectores del país, las exportaciones estadounidenses de productos petroleros hacia Cuba continúan aumentando y alcanzaron un nuevo récord mensual.

Durante agosto de 2026, Estados Unidos exportó a la isla combustibles y derivados del petróleo por un valor aproximado de 74.86 millones de dólares, según datos del Departamento de Comercio estadounidense divulgados esta semana por el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba.

La cifra representa un incremento de alrededor del 22.5 % respecto a julio, cuando las operaciones alcanzaron aproximadamente 61.1 millones de dólares.

Con este resultado, el valor acumulado de las exportaciones de combustible entre enero y agosto ascendió a unos 231.7 millones de dólares, un comportamiento que contrasta con la escasez energética que continúa afectando a la población cubana.

Sin embargo, el aumento de estos envíos también plantea interrogantes sobre las empresas involucradas en las operaciones, los mecanismos de distribución dentro de Cuba y los controles estadounidenses para impedir que los suministros terminen beneficiando a entidades sancionadas.

Miami y Houston, entre los principales puntos de salida

Los registros comerciales muestran que una parte considerable de los combustibles exportados durante agosto salió de puertos estadounidenses, principalmente de Miami y del área de Houston-Galveston.

Entre las operaciones reportadas aparecen aproximadamente 23.8 millones de dólares en gasolina sin plomo enviada desde Miami, así como otros 21.4 millones correspondientes a aceites combustibles ligeros.

Desde Houston-Galveston se registraron exportaciones de aceites combustibles ligeros por unos 12.9 millones de dólares, mientras que el resto de las operaciones incluyó otros productos petroleros y derivados.

El incremento de estas exportaciones se produce en un contexto de flexibilizaciones que permiten determinadas operaciones comerciales con el sector privado cubano, aunque permanecen vigentes restricciones para transacciones que involucren a entidades estatales incluidas en las listas de sanciones estadounidenses.

Las cifras, sin embargo, reflejan el valor comercial de los productos exportados y no permiten establecer, por sí solas, quiénes fueron sus consumidores finales ni cuánto combustible llegó directamente a los negocios privados.

Esta distinción resulta importante en un país donde buena parte de la infraestructura para almacenar, transportar y distribuir productos petroleros continúa bajo control estatal.

Autoridades estadounidenses incautan cargamentos destinados presuntamente a una empresa estatal

El crecimiento de las exportaciones coincide con nuevas operaciones de las autoridades federales estadounidenses contra presuntas violaciones de las restricciones comerciales relacionadas con Cuba.

El 7 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la incautación de 90 cargamentos de biodiésel, valorados en aproximadamente 2.8 millones de dólares, que tenían como destinataria a ENETEC S.A., una empresa estatal cubana sancionada.

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, 71 cargamentos fueron interceptados en Port Everglades, en el sur de Florida, mientras otros 19 fueron localizados en Houston, Texas.

En conjunto, las operaciones involucraron alrededor de 615,000 galones de combustible. Las autoridades estadounidenses investigan si los envíos violaron las regulaciones federales que restringen las exportaciones a determinadas entidades cubanas.

El caso pone de manifiesto las diferencias entre las exportaciones autorizadas hacia Cuba y aquellas que podrían infringir las sanciones estadounidenses por involucrar a empresas restringidas.

¿Quién controla el combustible una vez que llega a Cuba?

Más allá del volumen de las exportaciones, una de las principales interrogantes es cómo se recibe y distribuye el combustible estadounidense dentro del territorio cubano.

Una investigación publicada por Martí Noticias el pasado 1 de octubre documentó el funcionamiento de las operaciones privadas de importación de combustible desde Estados Unidos hacia Cuba.

Una empresaria cubanoamericana explicó que los suministros llegan al puerto del Mariel mediante isotanques, cuyo costo puede oscilar entre 42,000 y 50,000 dólares por unidad. Posteriormente, el combustible debe pasar por otros procedimientos para su traslado y distribución dentro de la isla.

Aunque los compradores son actores privados, la posible participación de infraestructura estatal en determinadas etapas del proceso plantea interrogantes sobre el destino final de los suministros y el cumplimiento de las sanciones estadounidenses.

Otra investigación publicada por Bloomberg en septiembre documentó el movimiento de embarcaciones comerciales entre puertos de Florida y Cuba, incluido el transporte de combustible y otras mercancías hacia el puerto del Mariel.

El reportaje identificó a varias compañías comercializadoras que participan en estas operaciones, en un mercado que ha crecido al amparo de las posibilidades de importación abiertas para determinados negocios privados cubanos.

Durante décadas, la Unión Cuba-Petróleo (CUPET) y otras entidades estatales han desempeñado un papel central en el almacenamiento, la comercialización y el suministro de combustibles.

En entrevista con Martí Noticias el experto en energía Jorge Piñón, de la Universidad de Texas, señaló las limitaciones que enfrenta el sector privado para gestionar grandes volúmenes de productos petroleros sin depender de instalaciones y servicios vinculados al Estado.

El desafío de Washington: permitir el comercio sin beneficiar a entidades sancionadas

La expansión de las exportaciones plantea un desafío para las autoridades estadounidenses, que buscan mantener determinadas vías de comercio con actores privados cubanos sin facilitar operaciones que favorezcan a empresas sujetas a restricciones.

La incautación anunciada esta semana demuestra que las agencias federales continúan supervisando el movimiento de mercancías hacia la isla.

También pone sobre la mesa la necesidad de conocer con mayor precisión qué empresas estadounidenses participan en las exportaciones, quiénes reciben los productos en Cuba y cuáles son los mecanismos utilizados para verificar su destino final.

El valor de las exportaciones de combustible registradas durante los primeros ocho meses de 2026 evidencia la magnitud económica que ha adquirido este intercambio comercial.

Sin embargo, mientras los envíos alcanzan cifras récord, los cubanos continúan enfrentando dificultades para acceder a un recurso esencial para la vida cotidiana y el funcionamiento de la economía.