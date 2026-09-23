Cambios en la banca beneficiarían muy poco a los cubanos, según experto (VIDEO)

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Los recientes cambios anunciados por Banco Central de Cuba al sistema bancario en la isla no parecerían diseñados para una mayoría de los cubanos, según opinó el economista cubano Elías Amor en declaraciones a Martí Noticias.

"Parecen más bien hechos para otros. No sé para quiénes", dijo Amor.

A juicio del autor del blog Cubaeconomía, los cubanos que sufren las más graves penurias económicas, agravadas por las más de seis décadas de economía centralizada socialista, se favorecerían muy poco con estas reformas bancarias.

"Al final que se aumenten los valores nominales de los billetes o que se incremente el importe de las transferencias bancarias que se pueden hacer entre las personas naturales, y todas esas medidas que están llamando mucho la atención, van a beneficiar muy poco a los cubanos que en estos momentos pasan hambre y sufren una grave crisis humanitaria", afirmó Amor.

El Banco Central de Cuba anunció recientemente que los cambios en el sistema bancario incluirían una mayor autonomía para los bancos, nuevos productos para otorgar créditos, pagos digitales y otras vías para captar las remesas y los dólares.

La promesa de reforma bancaria también habla de la autorización a nuevos bancos e instituciones financieras de capital privado, extranjero y estatal.

Sin embargo, muchos dudan de su efectividad cuando hoy los cubanos siguen desconfiando de esa banca mientras sufren cada día la escasez de efectivo, se les dificulta cobrar sus salarios o chequeras o hasta recibir transferencias de dinero.

"Puede haber una participación destacada por ejemplo en el caso de los inversores en el tema bancario, incluso aportando tecnología. Pero difícilmente estos procesos van a tener algún tipo de éxito, si no se modifica la cultura bancaria de los cubanos que, como sabemos, es manifiestamente desconfiada con respecto a los bancos estatales", señaló el economista.

Las autoridades bancarias han prometido, con su anuncio de cambios, mejorar la pésima calidad de los servicios bancarios y todo lo que enfrentan os cubanos.

Para ello, hablan de disminuir las colas, la necesidad de ir a las sucursales, de viabilizar el acceso al efectivo, de recuperar la obtención de créditos y de lograr que los cubanos puedan usar de manera efectiva sus cuentas bancarias.

Sin embargo, expertos consideran que aún quedan muchas dudas.

"Después de ver todo eso, le quedan a uno dudas de cómo se van a implementar el conjunto de las medidas que ellos mismos reconocen, se encuentran estrechamente interrelacionadas", apuntó Amor.

"Un buen ejemplo es lo que puede ocurrir si no todos los segmentos evolucionan al mismo tiempo y unos van más rápidos y otros van atrasados en cuanto a la aplicación. Lo ideal es que todos estén interrelacionados, pero de eso no hay garantías de que se vaya a conseguir", aseveró el autor del blog Cubaeconomía.