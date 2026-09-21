¿Por qué Cuba es una amenaza a la Seguridad Nacional de Estados Unidos?

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"No hay una amenaza mayor, desde el punto de vista del terrorismo en todos sus niveles, en el hemisferio occidental, que sea más significativa para los Estados Unidos que el régimen cubano"

A la luz del informe del Departamento de Estados de Estados Unidos, "Cuba, la capital del comunismo del Siglo XXI", Janisset Rivero, de Martí Noticias, entrevista al académico e investigador Hugo Hacha sobre la responsabilidad de La Habana y su accionar para entrenar, potenciar actores radicales, y protagonizar acciones en detrimento de la sociedad estadounidense.



