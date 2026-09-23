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Cuba al Día

Cuba al Día con Oscar Grandío

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Cuba al Día con Oscar Grandío

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Marco Rubio sostiene que el actual modelo cubano ha agotado sus posibilidades tras más de seis décadas de fracasos. El secretario de Estado aboga por una apertura que combine libertades políticas y económicas de lo contrario no habría la más mínima posibilidad de un entendimiento entre ambos países

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