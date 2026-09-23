Cuba al Día con Oscar Grandío

Marco Rubio sostiene que el actual modelo cubano ha agotado sus posibilidades tras más de seis décadas de fracasos. El secretario de Estado aboga por una apertura que combine libertades políticas y económicas de lo contrario no habría la más mínima posibilidad de un entendimiento entre ambos países
Episodios
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septiembre 23, 2026
Cuba al Día con Alain Espinosa y Ricardo Bacallao
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septiembre 22, 2026
Cuba al Día con María Werlau y Juan Antonio Blanco
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septiembre 21, 2026
Cuba al Día con Miguel Cossío y Luis Domínguez
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septiembre 18, 2026
Cuba al Día con Emilio Morales
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septiembre 17, 2026
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septiembre 16, 2026
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