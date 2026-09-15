Cuba al Día con Jorge Piñón y Carlos Acosta

Cuba incorpora billetes de 10.000 y 20.000 pesos, mientras el poder adquisitivo sigue golpeando a las familias. Analizamos por qué al cambiar el tamaño de las denominaciones facilita los pagos, pero no devuelve por sí solo valor al peso
Episodios
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septiembre 15, 2026
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septiembre 14, 2026
Cuba al Día con Eduardo Gamarra
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septiembre 11, 2026
Informe Cuba 2025
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septiembre 10, 2026
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septiembre 09, 2026
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