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Cuba al Día

Cuba al Día con Jorge Piñón y Carlos Acosta

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Cuba al Día con Jorge Piñón y Carlos Acosta

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Cuba incorpora billetes de 10.000 y 20.000 pesos, mientras el poder adquisitivo sigue golpeando a las familias. Analizamos por qué al cambiar el tamaño de las denominaciones facilita los pagos, pero no devuelve por sí solo valor al peso

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