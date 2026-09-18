Barrio adentro

La realidad de Cuba a través del testimonio de residentes dentro de la isla, quienes actualizarán el panorama interno de la mano de su conductora, la activista y escritora cubana Janisset Rivero.
Episodios
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septiembre 18, 2026
Yoani Rodríguez Montero, Campesino independiente de Las Tunas
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septiembre 17, 2026
Emiliano González Olivera, Campesino independiente
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septiembre 16, 2026
Germán González Rodríguez, Economista
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septiembre 15, 2026
Fernando Bázaga Mompié, Ex prisionero político
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septiembre 14, 2026
Amelia Calzadilla, Partido Liberal Clásico de Cuba
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septiembre 11, 2026
Leydis Soriano, Cubana de a pie