Barrio adentro

La realidad de Cuba a través del testimonio de residentes dentro de la isla, quienes actualizarán el panorama interno de la mano de su conductora, la activista y escritora cubana Janisset Rivero.
Episodios
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septiembre 11, 2026
Leydis Soriano, Cubana de a pie
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septiembre 10, 2026
Fernando Barzaga Mompié, Ex prisionero político
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septiembre 09, 2026
Julio Estorino, Periodista exiliado
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septiembre 08, 2026
Nora Valdivia y Martha Lee, Religiosas Hermanas Sociales
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septiembre 07, 2026
Pablo Morales Marchán, Periodista independiente
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septiembre 04, 2026
Ana Castillo, Madre cubana