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Nombran a la activista cubana Carolina Barrero Embajadora de la Libertad de Freedom House

Carolina Barrero participa en la 69ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW)
Carolina Barrero participa en la 69ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW)

Sumario

  • La activista y opositora cubana Carolina Barrero fue nombrada una de las primeras Embajadoras de la Libertad de Freedom House, junto a figuras de Irán, Ruanda, Rusia y Hong Kong.
  • El programa Ambassadors for Freedom busca visibilizar amenazas contra la libertad, promover la democracia e involucrar a responsables políticos y ciudadanos en la defensa de los derechos humanos.
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La activista y opositora cubana Carolina Barrero fue seleccionada por Freedom House como una de las cinco primeras Embajadoras de la Libertad de la organización, que este jueves 10 de septiembre lanzó oficialmente este nuevo programa internacional.

Barrero, junto a la actriz y defensora de derechos humanos iraní Nazanin Boniadi, la activista ruandesa Anaïse Kanimba, el opositor ruso Vladimir Kara-Murza y la activista prodemocrática de Hong Kong, Anna Kwok, integrará la primera generación de embajadores del programa.

La opositora cubana Carolina Barrero fue seleccionada por Freedom House como una de sus cinco primeras Embajadoras de la Libertad.
La opositora cubana Carolina Barrero fue seleccionada por Freedom House como una de sus cinco primeras Embajadoras de la Libertad.

Según Freedom House, los embajadores trabajarán junto a la organización para visibilizar amenazas contra la libertad, involucrar a responsables políticos y a la ciudadanía, y promover la defensa de la democracia.

Barrero dijo a Martí Noticias que recibe el nombramiento con gratitud, pero también con un “profundo sentido de responsabilidad” y afirmó que su nueva función le permitirá contribuir a amplificar las voces de quienes enfrentan regímenes autoritarios y defender en escenarios internacionales la libertad, los derechos humanos y el derecho de los ciudadanos a decidir el futuro de sus países.


Carolina Barrero: “Los cubanos tenemos derecho a vivir en libertad”
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Carolina Barrero: “Los cubanos tenemos derecho a vivir en libertad”
by Martí Noticias | Martinoticias.com

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“Como cubana, este reconocimiento tiene un significado muy especial”, declaró.

La activista dedicó el reconocimiento a quienes, según dijo, continúan dentro de Cuba defendiendo su derecho a disentir, asociarse y participar en la vida política, y especialmente a los presos políticos y sus familias.

“Quiero que este espacio sirva también para mantener a Cuba en la conversación internacional y recordar que los cubanos tenemos derecho a vivir en libertad, sin represión, sin presos políticos y pudiendo decidir democráticamente el futuro de nuestro país”, afirmó.

Carolina Barrero es una activista por los derechos humanos vinculada a los movimientos prodemocráticos 27N y San Isidro. Es presidenta y directora ejecutiva de Ciudadanía y Libertad, desde donde promueve la participación política, la sociedad civil independiente y el fortalecimiento de instituciones democráticas en Cuba.

Su activismo dentro de la isla estuvo marcado por detenciones arbitrarias, vigilancia y arresto domiciliario, hasta su salida al exilio en 2022. Actualmente es becaria doctoral en la Universidad de Miami.

Con el lanzamiento de Ambassadors for Freedom, Freedom House dice que busca reunir a defensores de la democracia de distintas regiones del mundo para promover la defensa de las libertades y hacer frente al retroceso global de la libertad.

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    Yaima Pardo

    Yaima Pardo La Red (Camagüey, Cuba) periodista multimedia en Martí Noticias, licenciada en Arte Teatral y máster en Procesos Culturales  en  la Universidad de las Artes de La Habana. Se ha desempeñado como presentadora y productora en MegaTV, (SBS) en Miami y fue directora multimedia de la publicación ADNCUBA. Como realizadora cinematográfica ha dirigido los documentales: Al final del camino, OFF_LINE, Antígona, Pinero Pinero, y Causas y Azares.

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