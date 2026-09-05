Putin recibe a enviados de Trump

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El presidente ruso Vladímir Putin inició el sábado en el Kremlin conversaciones con los enviados estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff para poner fin a más de cuatro años de guerra con Ucrania, antes de la primera visita de estos a Kiyv.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había declarado anteriormente que su yerno, Kushner, y su aliado empresarial, Witkoff, llevaban una "propuesta para terminar la guerra".

Tanto Rusia como Ucrania se comprometieron a no atacar las capitales del otro bando durante tres días mientras duran las negociaciones.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy confirmó que Kushner y Witkoff irían primero a Moscú y luego a Kiev el domingo 6 de septiembre, en lo que sería su primera visita oficial a la capital ucraniana.

El viernes 4 de septiembre dijo que Ucrania garantizaría “el funcionamiento normal del espacio aéreo ruso para que los negociadores puedan llegar de forma segura” y añadió: “Nos preocupamos por ellos, no por Rusia”. Pidió a Moscú que correspondiera con una pausa de ataques aéreos.

El sábado, después de hablar con los enviados estadounidenses, Zelenski anunció que Ucrania estaba dispuesta a abstenerse de ataques contra Moscú desde ese momento hasta el lunes, y esperaba que Rusia hiciera lo mismo respecto a Kiyv.