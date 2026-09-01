Alto funcionario de Trump anticipa distancia entre La Habana y Caracas tras acuerdo petrolero con EEUU (VIDEO)

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Un alto funcionario de la administración del presidente Donald Trump se mostró confiado en que el nuevo acuerdo petrolero con Venezuela disolverá la fuerte alianza que forjaron Fidel Castro y Hugo Chávez, los beneficios multimillonarios para La Habana por medio del petróleo venezolano y la fuerte penetración cubana en el entorno chavista.

El acuerdo energético entre Estados Unidos y el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez en Venezuela se conocerá con más precisión esta semana con la visita a Caracas del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.

Según el funcionario, el régimen de Nicolás Maduro habría entregado petróleo a Cuba durante años como parte de una alianza política y de seguridad. De acuerdo con sus cálculos, el valor de esos envíos oscilaría entre 40.000 y 64.000 millones de dólares.

“Era prácticamente un regalo de un régimen a otro régimen”, sostuvo la fuente, que además afirmó que Cuba revendía una parte importante del petróleo recibido para obtener ingresos en efectivo.

EEUU vincula petróleo venezolano con apoyo cubano al chavismo

Uno de los aspectos más relevantes de las declaraciones fue la acusación de que Venezuela habría recibido a cambio agentes de seguridad y personal de represión interna cubanos, como parte de la estrecha cooperación entre La Habana y Caracas.

El funcionario señaló que la administración Trump considera que los subsidios petroleros venezolanos ayudaron a sostener tanto al régimen cubano como a la estructura de poder chavista.

También afirmó que China recibió descuentos significativos en la compra de petróleo venezolano, mientras que Rusia obtuvo cargamentos para el pago de deudas, situando a los tres países entre los principales beneficiarios de la política petrolera del gobierno de Maduro.

La Casa Blanca espera un distanciamiento entre Caracas y La Habana

Las declaraciones sugieren además que Washington espera que la nueva etapa política en Venezuela implique un alejamiento de Cuba.

Según la fuente, la relación entre el gobierno interino venezolano y La Habana ya no tendría el mismo nivel de cercanía que existió durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

“Evidentemente ya esa cercanía no está como antes”, indicó el funcionario, al describir la expectativa de la Casa Blanca de que desaparezcan los mecanismos de cooperación que facilitaron durante años los envíos de petróleo a la isla.

Más presión sobre el régimen cubano

El funcionario también vinculó el acuerdo con Venezuela y la estrategia hacia Cuba dentro de una política más amplia de presión contra el régimen de La Habana.

Mencionó medidas recientes adoptadas por Washington, incluidas las sanciones contra el conglomerado militar GAESA y las acciones judiciales anunciadas contra altos dirigentes cubanos, entre ellos Raúl Castro.

“La presión es cada vez mayor contra el régimen cubano, no contra el pueblo cubano”, enfatizó.

Según la fuente, el objetivo de la administración Trump es aislar económicamente a la cúpula gobernante de la isla y limitar las fuentes de financiamiento que históricamente han contribuido a sostener al régimen.

Acuerdo petrolero busca reconstruir Venezuela

Sobre el acuerdo energético entre Estados Unidos y Venezuela, el funcionario aseguró que Washington tendrá una participación en la estructura empresarial creada para administrar las operaciones.

Indicó además que los ingresos y regalías derivados de la explotación petrolera serán destinados a la reconstrucción del país sudamericano, incluyendo infraestructura vial, escuelas, viviendas y servicios públicos.

La administración Trump sostiene que la iniciativa no busca fortalecer políticamente al gobierno interino de Delcy Rodríguez, sino crear condiciones económicas que faciliten una futura transición democrática y la celebración de elecciones libres.

Washington promete evitar una nueva “cleptocracia”

Durante la conversación con periodistas, el funcionario insistió en que uno de los objetivos centrales del plan es evitar que Venezuela pase de un sistema de corrupción a otro.

“Queremos evitar que Venezuela vuelva a caer en manos de un régimen corrupto”, señaló, al explicar que Estados Unidos pretende supervisar estrechamente el proceso de recuperación institucional y económica del país.